Минпромторг обяжет китайских автопроизводителей использовать российскую электронику

Как сообщает «Коммерсантъ», тольяттинский автогигант предложил удвоить локализационные баллы за некоторые электронные узлы для автомобилей на «китайских платформах». Эти баллы нужны производителям для возврата утилизационного сбора. Кроме того, Минпромторг рассматривает идею ограничить допуск к госзакупкам и программам льготного кредитования или лизинга для собираемых в РФ «китайцев», в которых не будет как минимум двух электронных блоков от российских поставщиков.

Правда, участники рынка считают, что это условие не сможет быть выполнимым еще довольно долго, поскольку разработка, внедрение и испытания новых блоков — достаточно длительный процесс.

Однако министерство готово идти еще дальше и предлагает заставить китайские автоконцерны ставить российскую электронику на импортируемые в РФ машины — АБС, контроллер системы управления двигателем, блок управления кузовной электроникой и другое. Реализовать это хотят через поставки в КНР производимой в нашей стране электроники — как сейчас это делают с блоками «ЭРА-ГЛОНАСС».