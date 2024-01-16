Пора продавать: у владельцев электромобилей скоро отберут все льготы

Повальная любовь к электромобилям, внезапно возникшая в сердцах обеспеченных и технократичных россиян, девятым валом прокатилась по улицам Москвы и Санкт-Петербурга, Краснодара и Сочи, краешком задев Урал, Сибирь и Дальний Восток. Tesla, отчаянно конкурирующая с фантасмагоричными китайцами, новоявленные российские Evolute, немножко европейцев, в конце — концов «Москвич»! Какие санкции, граждане, у нас есть всё и все! Так почему «электрички», пусть и в малых количествах, внезапно появились на отечественных, мало приспособленных к «зеленым авто, дорогах?
Причин на самом деле несколько. Первая, конечно, мода: электрокары стараниями Илона Маска стали признаком достатка, высоты социальной ступеньки и вообще обязательным атрибутом в некоторых 'кругах». Хочешь быть — изволь соответствовать. А «быть» у нас, как известно, хотят плюс-минус все. Далее следует, конечно, ценовая составляющая: «битки» из Белоруссии и «китайский завоз» внезапно оказались соизмеримы по цене с обычным бензиновым кроссовером, но выглядели при этом в разы привлекательнее.
Кто в салоне китайских Li или Voyah побывал — соврать не даст: там космос, который, кажется, уже не переплюнуть. Тем, кто в радиус «3—4 миллиона» со своим бюджетом не попадал, предложили Evolute, сразу получивший большие госдотации и сопоставимый по цене с новой LADA Vesta.
Третий важный аспект — льготы. Электромобили «на село» не пришли, став символом крупных городов, так что бесплатный проезд по платным дорогам — оксюморон, но как есть — а так же бесплатная парковка на всех, подчеркиваем, возможных городских паркингах, где часовая аренда места доходит до 480 рублей — это серьезный аргумент.
А тут еще и бесплатная зарядка на городских парковках. Прикинув арифметику, можно было прийти к невероятному выводу: при ежедневной поездке на работу в центр, «электричка» окупалась за три года. Проще говоря, полностью отбивала вложенные деньги и начинала приносить чистую прибыль. Для особо привередливых читателей напомним экономические базисы: сокращенные издержки есть прибыль.
Короче говоря, в Москве и других крупных городах накопилась ощутимая масса электромобилей: льготы начали не в лучшую сторону сказываться на бюджете города. И дальше будет только хуже и затратнее, а бюджеты у нас, как известно, дефицитные. Не до жиру. Да и владельцы платных участков дорог уже подсчитывают потери: около 300 000 раз «электричики» проехали по их асфальту, не заплатив ни копейки.
Отсюда и сложности в переговорах, которые ведомства ведут уже несколько месяцев и никак к не могут договорится. Льгота, повторим, действовала с 1 марта до 31 декабря 2023 года, но уже 15 дней 2024 года владельцы электричек платят наравне со всеми.
В этот раз, конечно, договорятся. А вот в 2025 году — уж точно никакого соглашения не будет. Более того, времена бесплатной «заправки» тоже подходят к концу: в братском Минске «халява» уже закончилась, скоро и в Москве «прикроют лавочку». Тоже будет и с парковками, сомневаться не приходится.
И в этот момент спрос на электромобили, к бабке не ходи, резко упадет, поскольку внезапно окажется, что без тех самых льгот они не так и привлекательны. А зимой с ими и вовсе дело дрянь, да и с батарейкой могут возникнуть дорогостоящие проблемы, и одной машиной в семейном гараже быть не могут, и многое другое. Электрокары начнут продавать, причем существенно дешевле, чем хотелось бы продавцу. Так что первые из осознавших грядущие перемены реализуют свои электромобили дорого, а все остальные — как получится. И лучше, конечно, не опаздывать…