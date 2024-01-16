Пора продавать: у владельцев электромобилей скоро отберут все льготы

Повальная любовь к электромобилям, внезапно возникшая в сердцах обеспеченных и технократичных россиян, девятым валом прокатилась по улицам Москвы и Санкт-Петербурга, Краснодара и Сочи, краешком задев Урал, Сибирь и Дальний Восток. Tesla, отчаянно конкурирующая с фантасмагоричными китайцами, новоявленные российские Evolute, немножко европейцев, в конце — концов «Москвич»! Какие санкции, граждане, у нас есть всё и все! Так почему «электрички», пусть и в малых количествах, внезапно появились на отечественных, мало приспособленных к «зеленым авто, дорогах?

Причин на самом деле несколько. Первая, конечно, мода: электрокары стараниями Илона Маска стали признаком достатка, высоты социальной ступеньки и вообще обязательным атрибутом в некоторых 'кругах». Хочешь быть — изволь соответствовать. А «быть» у нас, как известно, хотят плюс-минус все. Далее следует, конечно, ценовая составляющая: «битки» из Белоруссии и «китайский завоз» внезапно оказались соизмеримы по цене с обычным бензиновым кроссовером, но выглядели при этом в разы привлекательнее.

Кто в салоне китайских Li или Voyah побывал — соврать не даст: там космос, который, кажется, уже не переплюнуть. Тем, кто в радиус «3—4 миллиона» со своим бюджетом не попадал, предложили Evolute, сразу получивший большие госдотации и сопоставимый по цене с новой LADA Vesta.