Несмотря на мрачные прогнозы, в России стало на 500 автодилеров больше

Напоним, что в 2022 году Ассоциация «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) предрекала ликвидацию трети автоцентров. А тогдашние руководители компании «Рольф» и вовсе говорили об уходе с рынка более половины игроков. По самому же оптимистичному сценарию должно было закрыться 15% дилерских предприятий. Однако по состоянию на середину января текущего года в России насчитывается 3653 официальных ДЦ по продаже и обслуживанию легковых авто. Иными словами, за год число дилеров увеличилось на 489 — в январе 2023 года, их было 3164.

Как сообщает агентство «Автостат» в новом исследовании, рост числа дилерских центров связан с тем, что в течение года было заключено 1448 контрактов и расторгнуто 959. Многие закрывшиеся дилеры перешли в разряд сервисных партнеров, а новые контракты в основном были заключены с китайскими брендами. На втором месте, разумеется, отечественные марки.

В 2023 году на российском рынке дебютировали бренды Jaecoo (158 дилеров), Jetour (145), Kaiyi (105), BAIC (92), Livan (80), Tank (41), SWM (32) и Hongqi (19). Выросло число дилеров и у ранее работавших в России китайских марок — JAC (+52 точки), Changan (+51), OMODA (+49), Geely (+42), Voyah (+37), FAW (+27), Haval (+25) и Exeed (+18). Среди отечественных брендов дилерскую сеть сильнее всего укрепил «Москвич» — у возрожденной марки стало на 71 центр больше. Evolute открыл еще 15 дилеров, LADA — всего четыре. Навсегда закрыли двери в первую очередь дилеры европейских, японских, корейских и американских брендов.