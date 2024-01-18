Количество новых машин, «зависших» на складах дилеров, бьет все рекорды

Как сообщают «Ведомости» со ссылкой на крупные дилерские холдинги, накопившийся объем нераспроданных китайских автомобилей в нынешних условиях придется реализовывать несколько месяцев, а чтобы хоть как-то ускорить процесс сбыта, торговцам неизбежно придется предлагать покупателям щедрые скидки.

По словам директора департамента продаж новых автомобилей дилера «Рольф» Николая Иванова, сейчас на складе компании находится 4520 машин против 4266 в 2022 году и 4339 — в 2023-м. Рекордное затоваривание он связывает с особенностями ведения бизнеса китайскими компаниями — в IV квартале прошлого года они, например, старались максимально загрузить площадки дилеров.

По состоянию на начало 2024 года на российских складах скопилось около 200 000 нераспроданных автомобилей, а в декабре дилеры насчитали 175 000 одних только «китайцев». Эксперты объясняют тенденцию резким повышением ключевой ставки ЦБ, которое фактически обрушило автокредитование.