Porsche рассекретила кроссовер Macan нового поколения

С места до 100 км/ч версия Macan 4 разгоняется за 5,2 секунды, Turbo — за 3,3 сек. Максимальная скорость достигает, соответственно, 220 и 260 км/ч. Кроссовер также получил полный привод ePTM, систему контроля вектора тяги PTV Plus с задним электронноуправляемым дифференциалом, пневмоподвеску с адаптивными двухклапанными амортизаторами и даже управляемые задние колеса. Объем багажника вырос до 540 литров, вдобавок появился еще и передний отсек емкостью 84 литра.

Мультимедийная система работает на Android Automotive OS — она управляет 12,9-дюймовой приборной панелью, 10,9-дюймовым тачскрином на передней панели и опциональным 10,9-дюймовым экраном для пассажира.

Продажи нового Porsche Macan стартуют во второй половине наступившего года. На домашнем рынке стоимость кроссовера составит 84 100 евро (около 8,1 млн. руб.) за версию Macan 4 и 114 600 евро (10,8 млн. руб.) за Macan Turbo. В России тем временем еще можно найти в продаже новые бензиновые Macan предыдущей генерации по цене от 9 800 000 до 14 999 000 рублей.