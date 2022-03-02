Круче азартных игр: первый видео тест-драйв обновленного Porsche Macan

Macan — вторая по популярности модель Porsche в России после флагманского Cayenne. И любопытный факт: если в Германии и США этот кроссовер считается преимущественно мужским (доля покупателей «сильного» пола — 82% и 65% соответственно), то у нас наблюдается небольшой перевес в сторону женской аудитории: 53% против 47%. Штутгартцы почему-то не особо этому рады и надеются, что со вторым рестайлингом ситуация изменится.

Что ж, шансы есть. Хотя бы потому, что водителям «в брюках», как известно, важны динамические характеристики, а их в ходе обновления «Макана» инженеры Porsche «подтянули». Каким образом? «Накинули» дополнительных «лошадок» и «ньютонов» обоим движкам.

Базовый двухлитровый отныне выдает 265 сил (+20 л. с.) и 400 Нм момента (+30 Нм), а старший V6 на 2,9 литра — 380 сил (+26 л. с.) и 520 Нм (+40 Нм) в версии S и аж 440 сил (+60 л. с.) и 550 Нм (+30 Нм) в «заряженной» модификации GTS.