Audi второй раз обновила кроссовер Q7

Едва ли не главной «фишкой» обновленного кроссовера стала настраиваемая светотехника — ее диодный рисунок внутри корпусов можно выбирать из четырех вариантов в меню мультимедийной системы, но это привилегия опциональных лазерных фар HD Matrix LED и фонарей на органических светодиодах. Для радиаторной решетки Singleframe предложены два варианта отделки — Black и Black Plus, появились три новых цвета кузова и пять вариантов колесных дисков.
Пневмоподвеска Adaptive Air Suspension или Adaptive Air Suspension Sport опускает кузов на 30 мм на высоких скоростях, а может и, наоборот, приподнять его на 60 мм. В списке опций — полноуправляемое шасси, электромеханические стабилизаторы и активный задний дифференциал.
Линейка модификаций по-прежнему включает дизельные 45 TDI (231 л. с.), 50 TDI (286 л. с.) и бензиновую 55 TFSI (340 л. с.). Все моторы работают в тандеме с 8-ступенчатым «автоматом» и 48-вольтовым стартер-генератором с ременным приводом.
«Заряженная» версия SQ7 тоже сохранила бензиновый 4,0-литровый V8 с битурбонаддувом мощностью 507 «лошадей». С места до 100 км/ч такой кроссовер катапультируется за 4,1 секунды, максимальная скорость — 250 км/ч. Audi отмечает, что ради спортивного звука выхлопные патрубки получили специальные клапаны, которые меняют тональность звука в зависимости от нагрузки и оборотов.
Старт продаж обновленного Audi Q7 в Европе запланирован на первый квартал этого года. Цены начинаются с 79 300 евро (около 7,7 млн. рублей по нынешнему курсу) за Q7 и 112 000 евро (10,9 млн. рублей) — за SQ7. В России можно найти в продаже Q7 образца первого рестайлинга, за которые нынче просят от 8,9 до 17 миллионов рублей.