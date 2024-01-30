Audi второй раз обновила кроссовер Q7

Линейка модификаций по-прежнему включает дизельные 45 TDI (231 л. с.), 50 TDI (286 л. с.) и бензиновую 55 TFSI (340 л. с.). Все моторы работают в тандеме с 8-ступенчатым «автоматом» и 48-вольтовым стартер-генератором с ременным приводом.

«Заряженная» версия SQ7 тоже сохранила бензиновый 4,0-литровый V8 с битурбонаддувом мощностью 507 «лошадей». С места до 100 км/ч такой кроссовер катапультируется за 4,1 секунды, максимальная скорость — 250 км/ч. Audi отмечает, что ради спортивного звука выхлопные патрубки получили специальные клапаны, которые меняют тональность звука в зависимости от нагрузки и оборотов.

Старт продаж обновленного Audi Q7 в Европе запланирован на первый квартал этого года. Цены начинаются с 79 300 евро (около 7,7 млн. рублей по нынешнему курсу) за Q7 и 112 000 евро (10,9 млн. рублей) — за SQ7. В России можно найти в продаже Q7 образца первого рестайлинга, за которые нынче просят от 8,9 до 17 миллионов рублей.