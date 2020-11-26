Тест-драйв обновленного Audi Q7: только дизель, с которым хорошо

Фото avtovzglyad.ru
Многолетний флагман кроссоверной линейки Audi — модель Q7 — ушел с этой «должности» в 2018 году, когда появились первые серийные образцы красавчика Q8, наделавшего много шуму не только среди автолюбителей, но и заставившего сильно напрячься и BMW, и Mercedes. И казалось, что дни «семерки» сочтены, ведь ее преемник и сегодня производит сильное впечатление, а по цене оба авто идут ноздря в ноздрю. Но нет — Audi Q7 и нынче делает ингольштадцам кассу. Впрочем, как убедился портал «АвтоВзгляд», в течение двух недель погоняв авто и в хвост, и в гриву, ничего удивительного в этом нет.

Да чего уж там греха таить: нынешний флагман бренда выгладит куда эффектнее своего старшего брата не только благодаря модному купеобразному кузову, но и таким «мелочам», как, скажем, безрамочные окна или, например, идущие по всей ширине кормы габаритые огни. Однако, на мой взгляд, автомобиль в большей степени ориентирован на публику, жаждущую произвести впечатление на окружающих, выделиться — причем, с вау-эффектами — не только в потоке, но и в жизни.

Для всех же остальных (коих, согласитесь, большинство) в линейке марки и остался вполне себе традиционный внешне Audi Q7. Нет, от предыдущей версии он отличается разительно, переняв от «восьмерки» и экстерьерные изыски, и интерьерные «вкусности».

Но если оценивать его по гамбургскому счету, то перед нами — стильный, современный, продвинутый, но… семьянин. Не ищущий внимания со стороны, но всегда готовый порадовать домочадцев, подать им руку и подставить плечо.

Фото avtovzglyad.ru

Внешне обновленный Q7 вроде и напоминает предшественника, но и передок с новыми решеткой радиатора, бампером и оптикой стал брутальнее, да и его «корма» (так же с новым «светом») смотрится солиднее. Да и в целом, благодаря и задним, и передним фарам, кроссовер стал визуально шире.

Внутренне же содержание машины, особенно «кокпита», точь-в-точь повторяет все прелести и инновации Q8 — три дисплея, двумя из которых капитан настраивает (исключительно в тач-скриновом формате) все параметры и режимы работы корабля, а посредством оставшегося — того, что аккурат перед ним — контролирует ситуацию. Да еще как контролирует: одна только система кругового обзора чего стоит, легко помогая ориентироваться в самых затруднительных дорожных ситуациях.

Фото avtovzglyad.ru

Что касается задних седоков, то трое рослых взрослых будут вполне вольготно чувствовать себя здесь даже в дальней дороге: места и для ног (особенно если максимально откинуть спинку дивана), и для головы — с избытком. Правда, как и в других моделях Audi, «климат» под себя могут настраивать лишь двое из них. Зато им можно не беспокоиться о багаже: грузовой отсек в 890 л — самый большой в классе — примет все необходимое (уж три больших чемодана — точно). Хотя, конечно, просторный подлокотник с двумя подстаканниками все же намекает на меньшее число посетителей заднего дивана…

Другое дело, что при любом их количестве поездка все-равно станет комфортной. Активные амортизаторы вкупе с настройками подвески в целом настолько нивелируют абсолютно любые — и на шоссе, и на средней тяжести бездорожье — огрехи полотна (особенно в режиме Comfort), что остается только удивляться полету современной инженерно-конструкторской мысли. И если еще совсем недавно столь волшебное перемещение в пространстве было доступно только, пожалуй, поклонникам штутгартских машин, то теперь эта монополия комфорта явно в прошлом.

Впрочем, и в режиме Dynamic ездовые ощущения меняются только у рулевого: почти 2-тонный SUV (все так же практически не замечая рытвин-ухабов) ускоряется с любых, без преувеличения, скоростей с пулевой скоростью, руль становиться острым настолько, что даже BMW X5 уже не видится полноценным конкурентом.

Фото avtovzglyad.ru

Про устойчивость в виражах — спасибо фирменному полному приводу quattro — говорить вообще не приходиться. Автомобиль не цепляется, а твердо стоит при 80—90 км/ч на спидометре на всех четырех колесах даже на размытой гравийке, которая, как знают опытные водители, куда коварнее, чем даже ледяная дорога.

И раз уж мы заговорили о бездорожье, то стоит рассказать и о режиме Off-road. Если честно, то к принципиальным изменениям в поведении машины он не приводит, как и не позволяет чувствовать себя рыбой в воде на «вообще без дорог». Однако на раздолбанных проселках и почти размытом участке пути к даче явно поможет.

И тем, что позволит увеличить клиренс со 180 до 235 мм, и тем, что чуть ослабит «ошейники» многочисленных электронных ограничителй. Ну и, разумеется, не боящийся перегрева механический межосевой дифференциал Torsen — опытному водителю окажет неоценимую помощь.

Хотя, конечно, в совсем «засадных» местах и о геометрических параметрах авто забывать не стоит: сомнительный крутой склон, как и выезд с него на равнину, я бы штурмовать поостерегся. Но, думаю, в случае с этой машиной применим как раз тот принцип, когда «умный в гору не пойдет» — при всей ее почти полной универсальности, основная стихия Audi Q7 — хорошие (в той или иной степени относительности) дороги.

Фото avtovzglyad.ru

И напоследок все-таки о ценах. Новый Q7 обойдется будущему счастливому обладателю минимум в 5 млн. рублей, тогда как Q8 — на четверть миллиона больше. При этом второй явно возьмет если не эпатажным, то, как минимум, вызывающим внешним видом. И коли вы без этого не можете — флагман Audi, безусловно, ваш безусловный, простите уж за тавтологию, выбор.

Но когда в приоритете комфорт и значимость не себя-любимого, а близких и друзей, то Q7 — лучший вариант. По динамическим характеристикам он явно выигрывает хотя бы за счет веса: максималка у машин с дизельным мотором одинаковая (225 км/ч), а разгон до сотни у «семерки» пусть и совсем незначительно — быстрее. То же самое и по расходу топлива: 6,3 л на «сотню» у героя нашего нынешнего теста, и 7 л — у флагмана. Да и багажный отсек у последнего примерно на 250 л меньше — купе, как ни крути.

При этом, не забывайте, что Audi Q8 можно взять и с бензиновым силовым агрегатом. 250 км/ч — максимальная скорость, разгон до «сотки» — вау — всего 5,9 сек. против минимум 6,9 у дизельных конкурентов. Но, во-первых, где по нашим ПДД так гонять? А во-вторых, расход в 8,4 л на «сотню» по нынешним времена пусть и не очень плох, но уже (особенно по меркам премиум-сегмента) — не комильфо. Ну и в-третьих, хотя это уже чисто личные ощущения, безальтернативно дизельный Q7 по всем ездовым характеристикам «делает» всех свои «соплеменников». Но окончательный выбор, разумеется, всегда за вами.

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27 ноября 2020
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