Тест-драйв обновленного Audi Q7: только дизель, с которым хорошо

Да чего уж там греха таить: нынешний флагман бренда выгладит куда эффектнее своего старшего брата не только благодаря модному купеобразному кузову, но и таким «мелочам», как, скажем, безрамочные окна или, например, идущие по всей ширине кормы габаритые огни. Однако, на мой взгляд, автомобиль в большей степени ориентирован на публику, жаждущую произвести впечатление на окружающих, выделиться — причем, с вау-эффектами — не только в потоке, но и в жизни.

Для всех же остальных (коих, согласитесь, большинство) в линейке марки и остался вполне себе традиционный внешне Audi Q7. Нет, от предыдущей версии он отличается разительно, переняв от «восьмерки» и экстерьерные изыски, и интерьерные «вкусности».

Но если оценивать его по гамбургскому счету, то перед нами — стильный, современный, продвинутый, но… семьянин. Не ищущий внимания со стороны, но всегда готовый порадовать домочадцев, подать им руку и подставить плечо.