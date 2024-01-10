Доэкономились: как китайские автозапчасти загубили сотни моторов в России

За два года санкций и рестрикций запчасти и расходники, необходимые для беспроблемной эксплуатации автомобиля путь на российский рынок нашли. Разнообразие сейчас — превеликое. Как говорится, на любой вкус и кошелек. И в этом кроется большая опасность: оригинальные детали, которые в наличии тоже имеются в достатке, стоят дорого, поскольку идут к нам через третьи страны и четвертые руки.

Поэтому все чаще отечественный водитель, особенно владелец простенькой иномарки, которая «еще из тех времен», «да зачем в нее вкладывать, дороже уже не станет» и так далее, начинает экономить за счет китайских запчастей самого низкого ценового сегмента. Все мы такого водителя знаем, он в магазине громко и уверенно говорит: мне самое дешевое.

Но, во-первых, идиома «дороже уже не станет» — глупость. Еще как станет: доску бесплатных объявлений осмотрите тщательно, потешьте уж самолюбие. С нынешними ценами можно нежданно-негаданно стать обладателем «роскоши». А во-вторых, в какие бы времена и чьими бы руками машина не делалась, есть определенные требования к ее эксплуатации. И нарушение этих самых требований приводит к весьма печальным и дорогостоящим последствиям. Судите, впрочем, сами.

Разница в цене у самого дешевого китайского масляного фильтра (110 рублей) и оригинального фильтра Mitsubishi (550 рублей) — 5 раз или 500%. Что на Lancer, что на старый Outlander, да еще на десяток моделей, в том числе корейских, подойдет. Распространенная, одним словом, деталь. Да как тут не сэкономить?