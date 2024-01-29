Как проблемы свечей зажигания приводят к бессмысленным тратам на ремонт мотора

Бензиновый мотор стал дергаться в процессе работы? Или ни с того ни с сего глохнет? Либо резко потерял мощность? Не проблема: сканер на автосервисе нам все расскажет и покажет, не правда ли? Показывает, да. А потом у автовладельца начинается увлекательный период в жизни: один за другим датчики в моторе меняются на новые, свежеприобретенные, а симптомы «недуга» не проходят. Распространенная и крайне неприятная для личного бюджета ситуация.
Между тем, дело вполне может оказаться всего лишь в проблемах с какой-нибудь из свечей зажигания. Дело в том, что диагностический сканер не в состоянии увидеть происходящее внутри цилиндра. Да, компьютер может засечь пропуски зажигания. Или, например, обнаружить слишком высокие токи в высоковольтной цепи. При таких «вводных» грешить на неисправность самой свечи будет далеко не каждый автомеханик.
А иной раз наоборот: опытный диагност смекает, что дело в свече, но делает вид, что не понял этого. И начинает выдавать «диагнозы» — один другого дороже для автовладельца. Порой диагностическая аппаратура сама выполняет эту работу: при некорректной работе свечи (скаже, загрязненной отложениями) она может выдавать целый набор «ошибок» в двигателе…
Итог одинаков: дорогостоящие попытки «вылечить» силовой агрегат путем последовательной замены датчиков, которые якобы «дурят». Само-собой такая тактика дает лишь один результат: куча зря потраченных времени и денег — на приобретение новых узлов и оплату нормочасов персонала СТО.
Именно поэтому, когда мотор работает неустойчиво, не заводится или демонстрирует какие-либо еще «фокусы» подобного рода, его диагностику следует начинать со свечей зажигания. Причем методы в этой сфере применяются ровно те же, что использовали наши деды при ремонте своих «Жигулей».
На относительно старых движках надо по очереди снимать высоковольтные провода со свечей и смотреть за поведением агрегата. Если свечу отключили, а мотор работает также (пусть и неустойчиво) как работал до этого, значит это оно и есть — «слабое звено». Однако у основной массы современных двигателей на каждой свече стоит по катушке зажигания. Из-за этого высоковольтные провода с них не особо-то и посдергиваешь в процессе работы мотора. Поэтому придется выкручивать каждую свечку и исследовать ее состояние визуально, оценивая работоспособность.
Недопустимо, когда свеча покрыта мохнатым слоем нагара, забрызгана маслом или имеет оплавленные части. Если ничего подобного не наблюдается, следует проверить расстояние между электродами на предмет соответствия норме и вернуть свечу на место, перейдя к проверке следующей.
К ремонту мотора следует приступать только после этой процедуры, убедившись, что непосредственно с искрообразованием все в порядке. Ведь замена свечей — куда более бюджетное мероприятие, чем устранение «заморочек» системы управления движком.