Как проблемы свечей зажигания приводят к бессмысленным тратам на ремонт мотора

Бензиновый мотор стал дергаться в процессе работы? Или ни с того ни с сего глохнет? Либо резко потерял мощность? Не проблема: сканер на автосервисе нам все расскажет и покажет, не правда ли? Показывает, да. А потом у автовладельца начинается увлекательный период в жизни: один за другим датчики в моторе меняются на новые, свежеприобретенные, а симптомы «недуга» не проходят. Распространенная и крайне неприятная для личного бюджета ситуация.

Между тем, дело вполне может оказаться всего лишь в проблемах с какой-нибудь из свечей зажигания. Дело в том, что диагностический сканер не в состоянии увидеть происходящее внутри цилиндра. Да, компьютер может засечь пропуски зажигания. Или, например, обнаружить слишком высокие токи в высоковольтной цепи. При таких «вводных» грешить на неисправность самой свечи будет далеко не каждый автомеханик.

А иной раз наоборот: опытный диагност смекает, что дело в свече, но делает вид, что не понял этого. И начинает выдавать «диагнозы» — один другого дороже для автовладельца. Порой диагностическая аппаратура сама выполняет эту работу: при некорректной работе свечи (скаже, загрязненной отложениями) она может выдавать целый набор «ошибок» в двигателе…

Итог одинаков: дорогостоящие попытки «вылечить» силовой агрегат путем последовательной замены датчиков, которые якобы «дурят». Само-собой такая тактика дает лишь один результат: куча зря потраченных времени и денег — на приобретение новых узлов и оплату нормочасов персонала СТО.