Какие автозаводы работают сегодня в России и какие машины выпускают

Трудности, которые вот уже без малого второй год пытается преодолеть отечественный автопром, и врагу, что называется, не пожелаешь. С невероятными сложностями столкнулись и АВТОВАЗ, и УАЗ и КамАЗ. Но сильнее всего антироссийские санкции ударили по автозаводам сбежавших из страны автостроителей. Они просто встали. Однако сегодня часть из них или уже приступила к работе, или вот-вот приступит. Что планируют выпускать на реанимированных мощностях их новые собственники и как это отразится на простых автолюбителях выяснил портал «АвтоВзгляд».

Новости января о перезапуске бывших заводов Nissan и Hyundai в Петербурге и о практически готовых к возобновлению своей деятельности автопроизводств в Калуге не радовать, на первый взгляд, не могут. Еще бы: ведь это и рабочие места, и налоговые поступления в бюджет, и насыщение авторынка. Однако если копнуть глубже, то выяснится, что все эти плюсы в итоге могут обернуться сплошными минусами.

И тут вполне уместно провести параллели с нашим многострадальным авторынком, показавшим в прошлом году довольно бурный рост, если сравнивать его с годом 2022-ым. Его, по сути, за волосы вытащили из трясины наши новые восточные партнеры. Но вот какой ценой?

Для начала они безумно взвинтили цены на свои изделия, сделав их недоступными подавляющему числу россиян. Потом масла в огонь подлило родное правительство, сперва немыслимо задрав ставку утильсбора, а затем и ставку рефинансирования, отрезав широкие массы от автокредитов. В итоге к концу года началась стагнация авторынка. И очень похоже, что воскрешение имеющихся у нас автозаводов тут не поможет, поскольку история с ними будет развиваться по описанному сценарию. Не случайно ведь их нынешние хозяева уже требуют от властей предоставить им ряд льгот и преференций.

Слушайте XCITE в Питере, FAW в Калуге, Dongfeng в Калининграде: что происходит на российских автозаводах на Яндекс Музыке

Во-первых потому, что практически на каждом из них станут собирать – причем методом крупноузловой сборки – все тех же «китайцев». То есть прайсы на новинки рынка будут по-прежнему недоступно высокими. Во-вторых, выпускаемые ТС, пусть и под новыми именами, представляют собой уже хорошо у нас известные китайские модели – то есть ничего, по сути, нового. В-третьих, их уровень локализации будет настолько низким, что в случае изменения политики КНР мы останемся в той же позе, что и после бегства из РФ европейских, японских и корейских брендов.

А импортозамещением у нас как тогда, так и сейчас толком никто не занимается. Впрочем, более подробно о так толком и не решенных проблемах нашего автопрома, а так же о том, что происходит сейчас на всех отечественных автозаводах, вы можете узнать из очередного выпуска подкаста портала «АвтоВзгляд», который найдете здесь.