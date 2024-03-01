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Для любого автомобиля: в России создали уникальную систему распознавания дорожных знаков

Команда Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) сделала очередной шаг в направлении достижения Россией технологического суверенитета. Разработка позволит оснащать любой российский автомобиль опцией распознавания дорожных знаков.

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Автор
Максим Строкер

Изображение Для любого автомобиля: в России создали уникальную систему распознавания дорожных знаков

Подобные системы появились на автомобилях уже достаточно давно. Чаще всего ими оснащены либо премиальные легковушки, либо хорошо укомплектованные версии достаточно дорогих моделей. Пермские же ученые запатентовали устройство и алгоритм к нему, которые можно устанавливать на отечественные автомобили как в процессе сборки на конвейере, так и на уже эксплуатируемые авто.

Типичная система распознавания дорожных знаков отслеживает их с помощью цифровой видеокамеры, установленной перед лобовым стеклом машины за зеркалом заднего вида. Кроме того, она сверяет с помощью датчика GPS/ГЛОНАСС текущие координаты ТС с собственной базой данных расположения дорожных знаков.

Фото: globallookpress.com
Фото: globallookpress.com

А пермский аппарат не нуждается в навигационных данных. Он использует собственный алгоритм распознавания дорожных знаков благодаря применению современных наработок в области компьютерного зрения и машинного обучения на базе свободно распространяемого ПО.

Отечественная программа написана на языке Python и весит «всего» 0,1 Мбайт. Для сравнения скажем, что, к примеру, банковское приложение занимает не менее 300-500 Мбайт в памяти вашего смартфона.

– У нас получилась программа, которая распознает дорожные знаки в режиме реального времени с видеопотока. При достаточной освещенности знаки качественно считываются на расстоянии ближнего света фар, примерно 25 метров. Затем система подает сигнал голосовым помощником или проекцией на лобовое стекло. У водителя есть примерно 1-5 секунд, чтобы отреагировать на полученную информацию. Устройство никак не связано с интернетом или GPS/ГЛОНАСС, а потому стабильно работает в любых условиях, – сообщил порталу "АвтоВзгляд" инженер кафедры информационных технологий и автоматизированных систем ПНИПУ Александр Ларионов.

На текущий момент пермское устройство проходит этап испытаний на транспортных средствах. В будущем, при появлении на дорогах новых знаков, систему можно будет «обучать» через установку обновлений.

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