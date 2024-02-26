Нужно ли включать «поворотник», если едешь по полосе «только направо»

Перемещения по российским направлениям рано или поздно начинают вызывать у нормального водителя целый ряд вопросов относительно применения формальных требований ПДД к реальным дорожным ситуациям. И один из них связан с выполнением поворота.

Рассмотрим совершенно стандартный маневр – поворот на пересечении улиц. Пусть это будет правый поворот. Хотя и к левому тоже могут возникать подобные вопросы.

Допустим, мы движемся по многополосной дороге и поворачивать нам предстоит на обустроенном перекрестке. В таких местах, особенно подверженных заторам, частенько организуют специальное распределение потоков машин. Для этого над крайней правой полосой устанавливают знак 4.1.2 «движение направо». Он требует, чтобы ТС, подъехавшее к перекрестку по крайней правой полосе, осуществляло поворот: то есть знак «только направо» фактически запрещает проезд пересечения в прямом направлении с полосы, на которую он распространяется. Порой в подобных местах еще и камеры ГИБДД устанавливают. Чтобы народ не нарушал требования знаков и разметки. Но это уже другая история.

Мы же задались вопросом: следует ли водителю авто перед поворотом под знак «движение направо» включать соответствующий «поворотник»? Ведь ТС в таком случае, как правило, уже не может ни перестроиться левее (из-за сплошной линии разметки на асфальте), ни проехать перекресток прямо. По факту траектория его дальнейших перемещений предопределена: доехать до угла и повернуть – все!

Фото: ПДД

В подобной ситуации водители ведут себя по-разному. Кто-то включает желтую «мигалку», а кто-то – нет, справедливо рассуждая, что его дальнейшее поведение очевидно для всех и потому не требует дополнительного оповещения окружающих.

Бывают случаи, когда поворотник необходим чисто логически. Например, если разметка на асфальте стерлась. Или когда речь идет о пешеходах, пересекающих дорогу либо собирающихся это сделать. Они могут и не подозревать о наличии знаков и разметки «только направо» – их имеет смысл предупредить. Даже с учетом того обстоятельства, что водитель при повороте в любом случае обязан уступить дорогу «пешику». Хотя тот перебегает проезжую часть в нарушение ПДД.

Впрочем, включать сигнал поворота следует не только в таких «особых» случаях, но и всегда. Как минимум потому, что того требует пункт 8.1 ПДД: «перед началом движения, перестроением, поворотом (разворотом) и остановкой водитель обязан подавать сигналы световыми указателями поворота соответствующего направления». Даже несмотря на то, что иной раз это действие кажется лишенным смысла.