Кто уступает при перестроении на круговом перекрестке, если разметка стерлась

Езда по «круговому движению» – одна из самых нетривиальных для многих автомобилистов дорожных задачек. И далеко не все водители решают ее быстро и правильно в режиме реального времени.

С правилами проезда перекрестка с круговым движением народ более менее справляется в идеальных условиях, когда разметка на асфальте находится в идеальном состоянии, все дорожные знаки установлены и хорошо видны, а на улице светло, сухо и чисто.

Гораздо «интересней» становится, когда разметка по полосам уже практически стерлась (например, за зиму), а дорожные знаки местами залеплены снегом или не видны из-за высоких сугробов. И в таких условиях нужно уметь правильно не только въезжать-съезжать с «кругового движения», но и перестраиваться в процессе движения по нему.

И тут прежде всего следует помнить, как ПДД регулируют ситуацию с отсутствующей дорожной разметкой. В п. 9.1 ПДД сказано, что «количество полос движения ... определяется разметкой и (или) знаками, а если их нет, то самими водителями с учетом ширины проезжей части, габаритов транспортных средств и необходимых интервалов между ними».

Иными словами, при движении по выбранной полосе «кругового» с отсутствующими полосами на асфальте следует стараться держаться на примерно одном и том же расстояния от края проезжей части – правого или левого, какой ближе или удобней для восприятия.

Фото: youarecurrent.com

Это важно, когда вам или коллеге по потоку потребуется перестроиться. Ведь ПДД гласят, что «при перестроении водитель должен уступить дорогу ТС, движущимся попутно без изменения направления движения». Тут главное держать в голове, что на перекрестке с круговым движением все «попутно» едут по окружности.

То есть и тут действует правило, согласно которому при одновременном перестроении в одну полосу (которая не обозначена на асфальте) уступает та машина, что находится левее, то есть ближе к центру перекрестка. И если вас занесло в его крайний левый ряд, чтобы съехать в нужном месте будьте готовы пропустить вообще всех, кто едет правее вас.

Это не особо удобно и порой чревато ДТП. Поэтому некоторые опытные водители минимизируют свои перестроения «на кругу». Для этого сразу при въезде туда они занимают крайний правый ряд. И так в нем и едут до самого съезда. Это не особо удобно, когда установлено преимущество въезда на круг с одной из примыкающих дорог. Приходится уступать двигающимся оттуда машинам. Но в целом «тактика правого ряда» при движении по круговому перекрестку, когда не нужно совершать вообще никаких перестроений между рядами, себя чаще всего оправдывает.