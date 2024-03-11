Volkswagen капут: немцы тщетно пытаются спасти свой умирающий автопром

Кризис, затронувший едва ли не весь заморский автопром еще со времен пандемии коронавируса, продолжает удивительно быстро, верно и точно добивать западную автомобильную промышленность. Причиной тому – введение антироссийских санкций. И больше всего досталось европейцам, которые из последних сил пытаются спасти гибнущих буквально на глазах автостроителей. Но вот получится ли – большой вопрос.

Один из самых крупных и преуспевающих автогигантов на планете терпит крах. Все верно: речь идет о немецком концерне VW, в чей состав входит целая россыпь различных брендов, включая Audi, Porsche, Bentley и прочие Lamborghini, которые продолжают буквально сдуваться на глазах. В Германии в связи с этим даже разработали специальную стратегию, призванную помочь удержаться компании на плаву.

Но бюргеры ничего не придумали лучше, как начать оптимизацию всего и вся. Если по-простому, то немцы представили сомнительный план действий, направленных на экономию расходов. А это, как минимум, отразится на продуктовой линейке, которая и без того уже изрядно сократилась.

Ряд разрекламированных электромобильных проектов поставлен на паузу, новые перспективные разработки в большинстве своем заморожены, на свалку истории отправились Volkswagen Passat и Audi TT. Да что там говорить, если даже мировой бестселлер VW в лице всенародного Golf, и тот, судя по официальным заявлениям представителей фирмы, обновился в последний раз!

Фото globallookpress.com

Еще бы, ведь буксуют не только производственные площадки, но и наблюдается дефицит ряда комплектующих, а на конвейерную сборку автомобилей теперь закладывается гораздо меньше времени. Чем это грозит, полагаем, вы уже догадались – неминуемой потерей в качестве выпускаемой продукции, которая, впрочем, и так уже давно стала заметно хуже. Но это еще не все…

Согласно глобальному отчету по оптимизации расходов VW, в компании намерены реорганизовать постпродажное обслуживание. Иными словами, сократить рабочие кадры, как это некоторое время назад сделали в Европе американские Ford и General Motors, уволив тысячи квалифицированных специалистов, включая профильных инженеров и технологов.

Кто будет ремонтировать машины и проводить их гарантийное обслуживание, похоже, представителей западного автопрома не интересует. Да, проблемы индейцев, как известно, шерифа не волнуют, но ясно одно: клиенты на ТО будут выстраиваться в очереди, а цены на услуги автосервисов ожидаемо и неприлично рванут вверх.

Фото globallookpress.com

Помимо прочего, оставшимся работникам VW члены правления в ходе недавнего собрания решили порезать заработные платы, а в ряде случаев отказаться и от их ежегодного повышения. По информации Handelsblatt, генеральный директор Volkswagen AG Оливер Блюме лично настоял на отказе от 5-процентного увеличения зарплат сотрудникам автоконцерна. И это при 3,3-процентном сокращении «получек», которое, к слову, распространилось и на топ-менеджеров компании.

Предполагается, что все эти меры помогут немцам сэкономить более 10 млрд. евро. По крайней мере, об этом говорят штатные «фольксвагеновские» аудиторы, столь рьяно демонстрирующие свою работу, пока их тоже не выкинули на улицу. Аминь…