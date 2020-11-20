Какая новая электроника и как будет следить за каждым автовладельцем

Как известно, ЭРА-ГЛОНАСС срабатывает во время аварии, если электроника системы распознала удар, переворот или серьезные перегрузки. Также с оператором системы можно связаться, нажав кнопку «SOS». Все остальное время модуль находится в «спящем режиме», не представляя никакого интереса для охотников за информацией.

«ЭРА-Элемент», разработанный «Лабораторией умного вождения», — другое дело. Во-первых, свежую отечественную разработку отличает расширенный функционал: она может фиксировать скорость автомобиля перед столкновением, динамику торможения, ракурс и силу удара.

При этом система подразумевает наличие SIM-карты, которая позволит выходить в Интернет по мобильной связи. То есть «Элемент» вдобавок готов передавать на сторону множество важнейших параметров: маршруты транспортного средства, расход топлива и множество других.

А значит, в машинах россиян появится устройство, которое будет в реальном времени фактически следить за ними! Сама «Лаборатория умного вождения» прикрывается благими намерениями: дескать, такой массив информации может быть полезен самому владельцу машины (особенно юрлицам).

Но мы-то понимаем:угонщики, киллеры и воры за большие деньги и с огромной радостью купят данные по конкретному авто! А то, что со временем найдутся продавцы, способные выуживать информацию из «ЭРА-Элемента», мы даже не сомневаемся. Успокаивает лишь одно: о том, чтобы «Элемент» стал обязательным, речи пока не идет.

Кстати, Минтранс этим летом разработал способ штрафовать водителей с помощью ГЛОНАСС. Вроде бы как безобидная задумка, по данным портала «АвтоВзгляд», может привести к далеко идущим последствиям, которые затронут каждого водителя.