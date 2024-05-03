В Санкт-Петербурге прекратили производство бывших Hyundai Creta и Kia Rio

Компания AGR Automotive Group, которая стала владельцем завода Hyundai в Санкт-Петербурге и возобновила на нем производство бестселлеров Hyundai и Kia под собственной маркой, скорректировала планы по выпуску автомобилей. На конвейере предприятия осталась одна-единственная модель — седан HS, более известный как Solaris.

Выпуск обрусевших «корейцев» с иными шильдиками начался всего несколько месяцев назад, а «Автомобильный завод АГР» (новое название предприятия) уже скорректировал производственный план. Так, по данным telegram-канала «Русский автомобиль», на конвейере осталась только одна модель — седан HS (бывший Solaris). Три другие — четырехдверный KRS, хетчбэк KRX и кроссовер HC (они же Kia Rio, Rio X и Hyundai Creta) — встали на паузу.

Предполагается, что заморозка производства продлится до сентября. Не исключено, что в ближайшие месяцы завод все же будет выпускать небольшие партии бывших «Рио», но «Крета» раньше осени на сборочную линию не вернется. Причины, по которым руководство предприятия приняло такое решение, не называются. Хотя вариантов немного: либо завод намерен сосредоточиться на ходовом седане HS, либо для остальных моделей просто не хватает комплектующих.

Напомним, ранее было заявлено, что по состоянию на 26 апреля суммарный объем произведенных седанов, хетчбэков и кроссоверов под брендом Solaris составил 5100 экземпляров. Ежедневно предприятие в Северной столице выпускает 142 автомобиля за смену.

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