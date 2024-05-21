Все знают, что у АВТОВАЗа с лоббистскими возможностями все более чем в порядке. Пример эффективной деятельности такого рода — прошлогоднее повышение утилизационного сбора, направленное против нашествия иномарок в Россию. Однако лишь профессионалам отрасли видно, что такой прямолинейный протекционизм лишь больно бьет по карману рядового покупателя, но не стимулирует развитие российского автопрома.

Некоторое время назад президент АВТОВАЗа Максим Соколов сделал ряд публичных заявлений на тему конкуренции, которую создает продукция китайского автопрома российским автозаводам. Мол, давят супостаты ценой/качеством! А изделия тольяттинского автогиганта с трудом противостоят натиску!

Напомним, что ради поддержки отечественного производителя с подачи г-на Соколова в прошлом году правительство подняло утильсбор на легковушки до 300 000 рублей — для ТС с рабочим объемом двигателя как у тольяттинских моделей — 1-2 литра. С декларируемой целью вынудить мощно наступающие на российский авторынок «поднебесные» бренды поднять свои розничные цены — дабы облегчить для LADA конкуренцию с ними.

Но по итогу вышло совсем не так, как эта идея преподносилась публике изначально. По данным Росстата, за 2023 год отечественные автомобили подорожали на 18%, в то время как импортные (читай — китайские) — только на 4%. И это в условиях значительного падения курса рубля и повышения ставки утильсбора с 1 августа! То есть по факту государственная операция по «защите отечественного производителя» свелась лишь к мощному росту выручки последнего.

В прошлый раз свою идею повышения «утиля» до нынешнего уровня Максим Соколов публично озвучил в начале лета 2023-го. Теперь аналогичный «запрос в правительство» из его уст прозвучал в середине весны 2024-го. И новые «аппетиты» главы АВТОВАЗа с готовностью поддержали члены Комитета по промышленности и торговле Госдумы.

Фото: globallookpress.com

Характерно, что на этот раз «беззащитый» отечественный автопром смотрит, так сказать, в перспективу! Видимо, хочет организовать себе возможность стабильно повышать цены и наращивать выручку через механизм «утильсбора» ежегодно. А не как в прошлый раз, когда летом 2023 Правительство РФ решило разово повысить утилизационный сбор.

— Формально, российским автопроизводителям утильсбор возмещается из бюджета. Однако нет никаких сомнений, что все его повышение уйдет у них в розничные цены автомобилей. Текущий размер утилизационного сбора для легковых машин из категории ТС, к которой относится продукция АВТОВАЗа (с объем двигателя от 1л. до 2л.), составляет 300 000 рублей. Эта сумма закладывается в цену любой новой машины, продающейся в России.

В случае принятия решения о повышении «утиля», уже в этом году вся модельная линейка, представленная в стране, подорожает минимум на 250 000 рублей. В следующем году сбор планируется увеличить еще на 20%, потом еще на 20%. А затем ежегодно прибавлять по 10%. Как вам LADA Granta за 2 млн? — заявил порталу «АвтоВзгляд» президент «Союза автомобильных дилеров», член Комиссии РСПП по автомобильному и сельскохозяйственному машиностроению Вячеслав Жигалов.

Самое удивительное во всей этой ситуации то, что мощный рост цен на свою продукцию тот же АВТОВАЗ объясняет критической зависимостью от иностранных поставщиков. Но позвольте! Она (зависимость эта) последовательно создавалась на протяжении всех предыдущих 20 лет, пока действовали аж четыре официально разработанные правительством РФ «Стратегии» развития автопрома страны. Начиная с февраля 2022 года стала ясна их стратегическая ошибочность. И теперь за эту ошибку лоббисты того же АВТОВАЗа всерьез собрались заставить расплатиться (в самом прямом смысле!) всех автовладельцев России.