Приключения китайцев В России: почему падают продажи машин из КНР

Россия гостеприимно распахнула свои двери для полусотни китайских автомобильных брендов, львиная доля которых обосновалась у нас совсем официально. Чувствуют они себя на наших просторах по-разному — в широком диапазоне от «очень хорошо» до «почти никак». Портал «АвтоВзгляд» разобрался с нынешними приключениями «китайцев» в России.

К нашему великому сожалению, на российском авторынке в настоящий момент полностью доминируют китайские компании. Небольшой прилавочек в углу для бедных отбил у них для себя отечественный АВТОВАЗ, но не он определяет тенденции в отрасли. А в руководстве автомобильных концернов Поднебесной засели ребята по-восточному скрытные.

Понять по их непроницаемо-хитрым физиономиям, о чем они думают, невозможно. Поэтому всерьез обсуждать планы и перспективы китайского автопрома в России — занятие неблагодарное и бестолковое. Впрочем, бросить взгляд на реальное положение вещей, выраженное в скупых цифрах, все-таки можно. Чем мы и займемся.

ДИЛЕРЫ ПОЙДУТ В УПРАВДОМЫ

Политика китайских брендов в нашей стране непостижима и непредсказуема хотя бы потому, что рекламных кампаний в том понимании, к которому мы привыкли за время общения с европейцами, японцами и корейцами, они не ведут и, похоже, не собираются вести.

Фото globallookpress.com

Сервисных программ не внедряют, гарантийными предложениями между собой не меряются. И с непредвзятой точки зрения это понятно — Россия для них далеко не пуп земли. В апреле 2024 года у нас было продано 137 тысяч легковых автомобилей всех марок, что на 6,5% меньше, чем в марте. Причин падения спроса много, и не последняя среди них — беззастенчивое вздувание теми же китайцами цен на свою продукцию при весьма посредственном качестве работы.

Чисто для справки — в мире за один только март было продано 8 150 000 легковушек, причем доля ТС из Поднебесной составила 33%. В ТОП-10 мировых брендов вошла компания Geely, а BYD и Chery вплотную приблизились к десятке лидеров, обойдя на повороте таких монстров как BMW и Mercedes.

Поэтому создается впечатление, что им, по большому счету, на наших автовладельцев глубоко плевать: не хотите — не покупайте. Спасение утопающих — дело рук самих утопающих, и отечественные дилеры, не имея никакой разумной альтернативы, вынуждены рисковать и идти на условия производителей.

Фото globallookpress.com

Они вкладывают немалые средства в строительство и оборудование дилерских центров в робкой надежде, что им повезет случайно наткнуться на золотую жилу, ибо в противном случае выход один — переквалифицироваться в управдомы.

СЮРРЕАЛИЗМ НА АВТОРЫНКЕ

Но вряд ли на этом пути многим светит удача — все жилы давным-давно застолбили. Руководитель агентства «Автостат» Сергей Целиков собрал интересную статистику эффективности работы автомобильных брендов.

На основании данных по продажам за четыре месяца этого года, а также по количеству дилерских центров каждого бренда он посчитал, сколько легковушек в среднем ежемесячно продается одним ДЦ каждой марки.

Картина получилась странная, местами весьма сюрреалистическая. Ожидаемо самой эффективной оказалась деятельность компании Haval, где этот показатель составил 89 машин, что совсем неплохо с финансовой точки зрения. Заметим, что это единственная китайская марка, эксплуатирующая в России собственный завод.

На другом конце рейтинга оказались бренды Поднебесной, решившие организовать у нас крупноузловую сборку в кооперации с отечественными предпринимателями.

Фото globallookpress.com

К примеру, совершенно непонятно, каким образом сводят концы с концами дилеры «Автотора». Средняя месячная реализация одного центра Kaiyi составила пять единиц, BAIC — восемь автомобилей. И это далеко не рекорд. Дилеры марки SWM продают примерно по 1 легковушке в месяц. Что до импортируемых ТС, то, скажем, один ДЦ популярного у нас в своих обрусевших ипостасях бренда JAC продает у нас только шесть чистых «китайцев» этой марки в месяц. Возможно, конечно, что это только болезнь роста.

Но очевидно, что если так пойдет и дальше, то желать подобным аутсайдерам долгих лет жизни бесполезно. И надо, наконец, понять, что рабская зависимость от иностранных производителей не приведет ни к чему хорошему. Готов ли к решительным действиям г-н Мантуров, получивший неожиданное повышение в должности и новые полномочия? Будем посмотреть.