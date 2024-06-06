Бывший завод Volkswagen в Калуге перезапустят в 2024 году

Бывший завод Volkswagen, ныне принадлежащий компании «АГР», собирались вернуть к работе до конца 2023-го, но предприятие в индустриальном парке «Грабцево» Калужской области до сих пор бездействует. Впрочем, ситуация должна измениться уже в этом году.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша в беседе с ТАСС заявил, что компания AGR Automotive Group ведет поиск новых партнеров для полноценной и своевременной поставки всех необходимых компонентов, которые были бы защищены от санкций. Вместе с региональными властями над этим работает и Министерство промышленности и торговли России.

— Для скорейшего возобновления деятельности производства на площадке бывшего завода Volkswagen компания AGR Automotive Group ведет переговоры с китайскими технологическими партнерами. Запуск производства планируется в 2024 году, — отметил Владислав Шапша.

При этом глава региона не стал уточнять, какая именно марка из КНР может локализовать выпуск своих моделей на бывшем предприятии Volkswagen.

Напомним, калужский завод встал на паузу 3 марта 2022 года из-за логистических сложностей на фоне санкционного давления Запада. Предприятие, принадлежащее компании AGR, имеет мощность в 225 000 автомобилей в год. До весны 2022-го оно выпускало Volkswagen Polo и Tiguan, а также Skoda Rapid. Кроме того, в Калуге работал завод по производству бензиновых двигателей мощностью 150 000 единиц в год.