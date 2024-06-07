Автомобили LADA оснастят искусственным интеллектом

Крупнейший отечественный производитель электроники для автомобилей компания «Итэлма», которая уже поставляет для моделей LADA блоки ABS и ESP, займется созданием компонентов, а за софт будет отвечать «Ростелеком». На базе российского программного обеспечения «Аврора» создадут целую экосистему, объединяющую мультимедиа, автопилот, технологии подключенного автомобиля и искусственного интеллекта.
Когда появятся первые LADA на «Авроре», не сообщается. В настоящее время для автомобилей отечественного бренда доступны только мультимедийные комплексы на операционной системе Android, которые поддерживают онлайн-сервисы «Яндекса». Такие устройства доступны для разных моделей в разных комплектациях.