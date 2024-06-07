Автомобили LADA оснастят искусственным интеллектом

Российский автогигант намерен сделать свои машины более «умными». На Петербургском международном экономическом форуме стало известно, что для АВТОВАЗа разработают новые компоненты, которые сделают возможным использование технологий искусственного интеллекта.

Крупнейший отечественный производитель электроники для автомобилей компания «Итэлма», которая уже поставляет для моделей LADA блоки ABS и ESP, займется созданием компонентов, а за софт будет отвечать «Ростелеком». На базе российского программного обеспечения «Аврора» создадут целую экосистему, объединяющую мультимедиа, автопилот, технологии подключенного автомобиля и искусственного интеллекта.

Когда появятся первые LADA на «Авроре», не сообщается. В настоящее время для автомобилей отечественного бренда доступны только мультимедийные комплексы на операционной системе Android, которые поддерживают онлайн-сервисы «Яндекса». Такие устройства доступны для разных моделей в разных комплектациях.