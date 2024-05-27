Одолжи до получки: сколько получают сотрудники российских автозаводов

Похоже, пережили мы те времена времена, когда российские машиностроительные предприятия регулярно отправляли в простой своих сотрудников, нещадно резали штат, а вместе с ним и зарплаты. Сегодня, невзирая на санкционное давление коллективного Запада, автосборочные заводы страны чувствуют себя более-менее уверенно.

Не все, конечно. Перезапуск российских автозаводов, ранее принадлежавших иностранным компаниям, идет, скорее, и шатко, и валко. Никак не запустит полноценное производство бывший завод Nissan в Питере, «тянут резину» расположенные по соседству бывшие цеха Toyota, буксует некогда «мерсовское» предприятие в подмосковном Есипово.

А вот наши исконные предприятия потихоньку выплывают из кризиса, и даже перманентно набирают на работу все новых и новых специалистов. Ваканский, доступных в открытом доступе, хватает. А как обстоят дела с заработными платами? Раньше, напомним, сотрудники подобных предприятий получали немного, оттого и всячески подворовывали у собственных работодателей.

Сегодня, правда, ситуация изменилась — усилился контроль и безопасность, ужесточились меры, направленные на борьбу с противоправными действиями: кражами, распространением секретной информации и прочими деяниями. Хотя, конечно, полностью избежать хищений компонентов и «слива» корпоративных сведений не удалось. Да и вряд ли когда-нибудь удастся. Тем более, что зарплаты в автопроме, увы, не стали стимулом к честному и продуктивному труду. Впрочем, судите сами.

Фото loballookpress.com

Главный автогигант нашей страны в лице непотопляемого Волжского автозавода богат на свободные места в штате. Чего не скажешь об окладах. Хотя при средней зарплате в стране в 70 000 «деревянных» (если верить данным Росстата), они, так сказать, «соответствуют моменту».

К примеру, простой инженер на предприятии получает от 50 000 рублей и выше. Порогом считается сумма немногим меньше 63 000 «деревянных». А вот старший мастер зарабатывает от 53 000 до 70 000 в российской валюте. Куда приятнее цифры у начальника смены, который ежемесячно имеет по 64 000 рублей, а в лучшем случае — целых 93 000. Хотя если помнить, что средняя зарплата на Чукотке составляет более 160 000 руб., а в Москве — без малого 150 000, то в Тольятти особо не разгуляешься.

Что касается вышестоящего руководства, то получка у начальника управления составляет от 90 000 до 116 000 «целковых», а у руководителя службы — более 130 000. Кстати сказать, любой сотрудник АВТОВАЗа имеет льготы на приобретение продукции собственного завода — не менее 10% на покупку любого автомобиля LADA. Тоже, надо признать, неплохо.

Фото loballookpress.com

А как обстоят дела на Горьковском автозаводе? Тут все практически идентично. Скажем, маляр и разнорабочий-производственник получает от 50 000 рублей и выше, мастер литейного и инструментального цехов — от 60 000, а специалист отдела качества — все 75 000. Гораздо интереснее доход у наладчика оборудования, чей ежемесячный гонорар составляет минимум 90 000 рублей. В общем, работая на ГАЗе, жить тоже можно.

Самые же маленькие зарплаты (несмотря на мощные госзакупки) на Ульяновском автозаводе, где тот же слесарь-инструментальщик получает от 40 000 до 50 000 рублей, сварщик — от 46 000 до 57 000, а токарь — максимальные 64 000. Лучше всего себя чувствует эксперт по закупке оборудования, имея каждый месяц более 100 000 отечественных дензнаков.

Понятное дело, что самые сочные зарплаты у топ-менеджеров машиностроительных компаний. Однако вакансий на их позиции ожидаемо нет — терять продавленные кресла в светлых уютных кабинетах в автобизнесе не принято.