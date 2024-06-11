Почему автомобили Toyota на самом деле совсем не безопасные

Модели японского бренда Toyota много лет к ряду считаются едва ли не самыми надежными в мире. Отчего, собственно, автомобили этой марки крайне медленно теряют в цене. Однако на самом деле это не совсем так. Точнее, совсем не так. Как выяснилось, изделия из Страны восходящего солнца на поверку оказались не такими уж «безлимитными». Да к тому же отнюдь не безопасными.

Японский автопром попал в эпицентр очередного скандала, связанного с фальсификацией данных, напрямую касающихся безопасности машин в ходе их эксплуатации. Под раздачей оказались популярные в мире компании Toyota, Mazda, Honda, Suzuki и Yamaha. Последняя, к слову, известна выпуском мототехники, а также двигателей для водных транспортных средств и сельскохозяйственного оборудования.

Министерство инфраструктуры, транспорта и туризма Японии выявило несколько сотен нарушений, допущенных при сертификации автомобилей и их испытаний. Речь идет о завышении показателей, характеризующих защитные функции различных систем безопасности, а также фальсификации сведений об итогах краш-тестов. Иными словами, автостроители выпускали на рынок машины, которые не соответствуют техрегламентам.

Фото: Toyota

В ведомстве уже потребовали отозвать опасные авто из продажи, а также провести служебные проверки, которые, впрочем, власти инициировали и самостоятельно. По заявлению Министерства, в отношении производителей будут приняты самые жесткие меры по всей строгости закона. В настоящий момент идут плановые рейды по заводам и безжалостные обыски в офисах японских компаний. Та же Toyota поспешила извиниться перед контролирующими органами, акционерами и клиентами. Что, впрочем, не спасло марку от серьезных репутационных и финансовых издержек.

Как сообщает CNBC, капитализация Toyota рухнула на 18,5 млрд. долларов США, а владельцы пресловутых машин, в том числе Corolla и Yaris, массово готовят коллективные иски. Без малого на 8% упали акции Mazda, что в абсолютных цифрах составляет более 510 миллионов «зеленых». Скажем спасибо «кривым» субкомпактам Mazda2 и родстерам MX5. А Honda потеряла около 3 млрд. американских денег. В меньшей степени «хапнули горя» Suzuki и Yamaha — в отличие от вышеупомянутых брендов заводы этих фирм продолжают функционировать.

Всего в ходе расследования предписания от японских властей получили 85 различных компаний, участвующих в производстве не только автомобилей, но и электроники, а также всевозможных комплектующих. Более того: органы намерены проверить всю систему сертификации транспортных средств, которые и без того в условиях мирового кризиса серьезно утратили покупательский интерес. Вот вам и хваленое японское качество...