Не «Крузаком» единым: новые японские внедорожники, готовые покорить Россию

Японский автопром, застолбивший за собой статус самых надежных моделей на планете, продолжает радовать премьерами. И спору нет: многообещающие новинки в скором времени появятся и в России. Ведь для тех, кто хочет обзавестись машиной из Страны восходящего солнца, преградой не станут ни санкции, ни утилизационный сбор, ни сдувающий параллельный импорт. Портал «АвтоВзгляд» отметил самые любопытные экземпляры, готовые навести шороху во внедорожном сегменте.

Нашего брата хлебом не корми, но вынь да положь Toyota Land Cruiser. Однако не «Крузаком» единым жив русский человек. Тем более, что в классе крупногабаритных рамных полноприводных SUV есть куда более интересные предложения. Впрочем, судите сами.

INFINITI QX80

Новое поколение «Финика» получило модный нынче квадратный дизайн, двухэтажную светотехнику и исполинский «гриль». Салон обзавелся роскошными материалами отделки, сдвоенным тачпадом центральной панели диагональю 14,3 дюйма, умопомрачительной аудиосистемой мощностью 1200 ватт и шквалом суперсовременных опций.

Фото производителя.

В частности, умной вспомогательной электроникой, способной выходить в интернет мультимедиа, пневматической адаптивной подвеской с регулируемыми амортизаторами, системой ночного виденья и многим другим.

На смену нещадно пожирающему «горючку» атмосфернику пришла «твинтурбошестерка», выдающая 456 сил под аккомпанемент скорострельной девятискоростной трансмиссии с увеличенным на 40% рабочим диапазоном. Иными словами, «здоровяк» поехал шустрее и эластичнее, не разоряя при этом водителя на АЗС.

NISSAN ARMADA

Для тех, кто мечтал об Infiniti, но согласен и на «простенький» родственный Nissan, подойдет огромный «вездеход» системы Armada. Да, он не так щедро наворочен, как люксовый брат-близнец, но ни в чем не уступает по своим внедорожным качествам. Пожалуй, в арсенале модели нет лишь пневмоподвески, но зато остался честный ураганный V8 под капотом. Мощность силового агрегата составляет 406 «скакунов», а в пару к нему приставлен проверенный опытом семиступенчатый гидротрансформатор. Привод, как и в случае с «Фиником», полнее некуда.

Фото производителя.

По образу освеженный внедорожник напоминает Nissan Patrol с оптикой от нового Pathfinder и кормой, визуально отсылающей все к тому же Infiniti QX80, но прошлой итерации. Интерьер щеголяет большим центральным сенсорным дисплеем, кожаным салоном, обогревами-вентиляцией и климатической установкой с ионизацией воздуха.

Не обошлось и без добротного набора продвинутых опций, включая ассистент подруливания, функцию обнаружения опасных объектов на проезжей части, системы экстренного торможения и предупреждения о возможном ДТП.

TOYOTA SEQUOIA

Третье поколение модели щеголяет не характерной для «японцев» стилистикой, выраженной в лаконичных прямых линиях кузова и по-европейски демократичных выштамповках. Новая платформа вынудила инженеров вернуть балку на пружинах, альтернативой которой стала пневматика, способная не менять клиренс автомобиля даже при пиковой загрузке.

Фото производителя.

Все ведущие работают по схеме рart-time, не лишенной настоящей понижающей передачи в трансмиссии. А под капотом прописался «позеленевший» гибрид на основе могучего V6 с парой нагнетателей, приправленного электродвижком на 49 л.с. Суммарная мощность установки составляет 443 силы, а в тандеме с ней трудится высокопроизводительный 10-диапазонный «автомат».

Что касается оснащения, то под стать современным трендам внедорожник получил широкий спектр систем безопасности и опций комфорта, включая функции чтения дорожных знаков, предотвращения столкновений, удержания авто в пределах разметки и прочие полезные «примочки».