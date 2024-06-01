Не «Крузаком» единым: новые японские внедорожники, готовые покорить Россию

Нашего брата хлебом не корми, но вынь да положь Toyota Land Cruiser. Однако не «Крузаком» единым жив русский человек. Тем более, что в классе крупногабаритных рамных полноприводных SUV есть куда более интересные предложения. Впрочем, судите сами.
INFINITI QX80
Новое поколение «Финика» получило модный нынче квадратный дизайн, двухэтажную светотехнику и исполинский «гриль». Салон обзавелся роскошными материалами отделки, сдвоенным тачпадом центральной панели диагональю 14,3 дюйма, умопомрачительной аудиосистемой мощностью 1200 ватт и шквалом суперсовременных опций.
В частности, умной вспомогательной электроникой, способной выходить в интернет мультимедиа, пневматической адаптивной подвеской с регулируемыми амортизаторами, системой ночного виденья и многим другим.
На смену нещадно пожирающему «горючку» атмосфернику пришла «твинтурбошестерка», выдающая 456 сил под аккомпанемент скорострельной девятискоростной трансмиссии с увеличенным на 40% рабочим диапазоном. Иными словами, «здоровяк» поехал шустрее и эластичнее, не разоряя при этом водителя на АЗС.
NISSAN ARMADA
Для тех, кто мечтал об Infiniti, но согласен и на «простенький» родственный Nissan, подойдет огромный «вездеход» системы Armada. Да, он не так щедро наворочен, как люксовый брат-близнец, но ни в чем не уступает по своим внедорожным качествам. Пожалуй, в арсенале модели нет лишь пневмоподвески, но зато остался честный ураганный V8 под капотом. Мощность силового агрегата составляет 406 «скакунов», а в пару к нему приставлен проверенный опытом семиступенчатый гидротрансформатор. Привод, как и в случае с «Фиником», полнее некуда.
По образу освеженный внедорожник напоминает Nissan Patrol с оптикой от нового Pathfinder и кормой, визуально отсылающей все к тому же Infiniti QX80, но прошлой итерации. Интерьер щеголяет большим центральным сенсорным дисплеем, кожаным салоном, обогревами-вентиляцией и климатической установкой с ионизацией воздуха.
Не обошлось и без добротного набора продвинутых опций, включая ассистент подруливания, функцию обнаружения опасных объектов на проезжей части, системы экстренного торможения и предупреждения о возможном ДТП.
TOYOTA SEQUOIA
Третье поколение модели щеголяет не характерной для «японцев» стилистикой, выраженной в лаконичных прямых линиях кузова и по-европейски демократичных выштамповках. Новая платформа вынудила инженеров вернуть балку на пружинах, альтернативой которой стала пневматика, способная не менять клиренс автомобиля даже при пиковой загрузке.
Все ведущие работают по схеме рart-time, не лишенной настоящей понижающей передачи в трансмиссии. А под капотом прописался «позеленевший» гибрид на основе могучего V6 с парой нагнетателей, приправленного электродвижком на 49 л.с. Суммарная мощность установки составляет 443 силы, а в тандеме с ней трудится высокопроизводительный 10-диапазонный «автомат».
Что касается оснащения, то под стать современным трендам внедорожник получил широкий спектр систем безопасности и опций комфорта, включая функции чтения дорожных знаков, предотвращения столкновений, удержания авто в пределах разметки и прочие полезные «примочки».