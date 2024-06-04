На чужих ошибках: веру в электромобили потеряли и японцы

Будущее принадлежит исключительно электротяге, автопилоту и прочим высокотехнологичным системам, управляемым одним искусственным интеллектом. Красивая картинка прилагается, а вместе с ней — и мощная маркетинговая кампания, толкающая толпы в салоны электромобилей. Однако в этой истории с каждым днем появляется все больше и больше белых ниток. А подробности — в материале портала «АвтоВзгляд».

Задорные рассуждения за чашечкой лавандового рафа о том, сколько километров проедет следующий электромобиль на одной зарядке, переносят технократа в нирвану: никакого шума, никаких выхлопов, никаких устаревших технологий. Нет вонючей заправки, нет пятен масла на асфальте. Только новое и современное. О скорости устаревания любой инновации, которая в последние годы выросла до невиданных ранее величин, не будем, но одну совсем не иллюзорную особенность проходящих событий подметить обязаны: сквозь вселенскую электризацию автомобиля просачиваются новости прямо противоположного характера.

Не далее как на прошлой неделе прилетело весьма любопытное известие с берегов одного островка, где некогда делали самые надежные и горячо любимые в России автомобили. Корея — полуостров, если что. Так вот прямиком под восходящим солнцем одновременно Toyota, Mazda и Subaru заявили о разработке нового поколения, подумать только, двигателей внутреннего сгорания. Эй! Как же так?! А как же батарейка-два мотора? Углеродный след, всемирное потепление, кузнечики на обед?

Фото: Mazda

Японцы не желают думать о чистом электричестве. Совместное заявление группы лиц тех компаний, что раньше были замечены в совместном же автопроизводительстве, содержит в себе мощные и многосмысловые посылы о «дружеской конкуренции» и «будущем японского автопрома», но в целом-то речь про ДВС. Срам какой! Моторы, кстати, планируются разные, а вот цепочки поставок и перечень подрядчиков, судя по всему, будут унифицированы. Не тянут, видать, в одного такие разработки японцы. Измельчали.

Но главное «бревно» в глазу — сам принцип производства энергии путем сжигания углеводородов. Конечно, представлено это все исключительно как гибридная установка, то есть и батарейка, и электромотор в ее составе обязательно будут, вот тебе крест. Но за основу Mazda возьмет свою излюбленную тему с роторным двигателем, Toyota показала полутора- и двухлитровые агрегаты, уже находящиеся в разработке, а Subaru традиционно громыхнула «оппозитником». Чтобы хоть немного сгладить гнетущее и не находящее понимания у современников впечатление, напоследок сказали: новые ДВС откроют путь к углеродно-нейтральному горючему. Мол, еще немного, и водород, малята.

Правильный вывод из всего услышанного делать рано и на данный момент просто невозможно, но записать на уголочке следует: не все производители в этом мире верят в электромобили. Далеко не каждый готов отказаться от классического ДВС в полной мере, а примера Европы, где сначала громко поснимали с конвейера все дизельные моторы, а потом тихо вернули, для японцев оказалось достаточно. Молодцы, что сказать, не все умеют учиться на чужих ошибках.