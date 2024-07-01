Черный ящик: европейские авто начали оснащать системами слежения за водителями

С июля этого года европейских автостроителей обязали устанавливать в машины регистраторы событийных данных или, по-простому говоря, системы слежения за водителями. Контроль действий шоферов местные власти решили замаскировать под мерами, направленными на безопасность дорожного движения. К слову, «параллельными» путями такие авто вскоре доберутся и до России. Неужели превратимся в шпионов?

По информации Motor1, в чьем распоряжении оказались соответствующие документы Еврокомиссии, нововведения должны оперативно помогать компетентным органам устанавливать причины ДТП. Это в теории. На практике же «черные ящики» будут собирать информацию не только о марке и модели конкретно взятого автомобиля, находящегося в эксплуатации, но и сведения о работе различных систем безопасности и прочих интегрированных опций.

В частности, устройства смогут записывать данные о скорости, нахождении машины в пределах разметки, в том числе параметры отклонения кузова, а также фиксировать реакции при торможении, рулении и прочие характеристики. По заверениям властей, электроника не призвана вести мониторинг в перманентном режиме — запись будет активироваться лишь при определенных критериях. Например, в ходе срабатывания сенсоров и датчиков защитных систем, а также при отклонении от скоростного режима в продольном и поперечном направлениях более, чем на 8 км/ч за 0,15 секунды.

Иными словами, в случае нарушения скорости софт мгновенно инициирует фиксацию происходящего на проезжей части. При этом система вроде бы не сможет идентифицировать, кто в настоящий момент находится за рулем автомобиля, а также сопоставлять водителя с лицами, допущенными к управлению транспортным средством. Но это вроде бы...

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На самом деле подобное программное обеспечение позволяет не только «писать» происходящее за бортом и анализировать данные работы механизмов и систем безопасности, но и передавать «куда надо» все, что происходит в салоне авто. Ведь именно так получится определить, кто и как в действительности управляет машиной и что сей «рулевой», собственно, делает в сию минуту. Данные автоматически будут отправляться в экстренные службы посредством «тревожного» терминала eСall.

Фактически это поможет местным властям выявлять не только нарушения ПДД, но и ловить преступников и отслеживать геолокацию угнанных авто. Более того: банально следить за передвижениями, поведением и разговорами водителя и его спутников в дороге. Хотя, повторимся, в ЕС поспешили заверить, что все фиксируемые сведения окажутся обезличенными. Вот только верится в это с большим трудом.

Судя по всему, европейцы решили пойти по пути китайского автопрома, который, по их мнению, собирает конфиденциальные данные об автовладельцах благодаря умным электронным помощникам и системам, подключенным к глобальной Сети. Не так давно на западе даже организовали расследование, связанное с установленным в «поднебесных» моделях функционалом, отправляющим в облачные сервисы сведения, которые посягают на частную жизнь людей, оказывая серьезную угрозу национальной безопасности.

Не зря же ведь в Евросоюзе муссируют тему ужесточения заградительных барьеров для автопроизводителей из КНР.

А покамест, позаимствовав у азиатов опыт, решили и сами устроить тотальную слежку за автолюбителями. Как говорится, от греха подальше. Впрочем, вряд ли подобный софт будет исправно функционировать в России, хотя и от контроля за нашими гражданами, будьте уверены, на западе уж точно не откажутся.