Как навигаторы «видят» пробки и правда ли, что через них идет слежка за водителями

Первые автомобильные навигаторы, отдаленно напоминающие современные девайсы, появились лишь в конце 80-ых годов прошлого столетия. И разве могли мы тогда представить, что однажды строить маршруты научатся и мобильники, отправив на свалку истории бумажные карты. А если бы нам еще сказали, что смартфоны будут, помимо прочего, предупреждать об авариях, ремонтах дорог и пробках, то мы бы точно покрутили пальцем у виска.
Сегодня «умные» навигаторы, предоставляющие водителям массу полезных функций — неотъемлемая часть жизни. Но даже несмотря на широкое распространение самих девайсов и программ для мобильных телефонов, далеко не все автомобилисты знают, на каких принципах основана работа системы. Давайте в этом разберемся.
ПРИЕМ-ПРИЕМ
Главный источник актуальной информации — пользователи навигаторов. Именно они, зачастую сами того не подозревая, передают данные о загруженности дорог посредством GPS-модулей в смартфонах и прочих устройствах с предустановленной системой. Сигналы о местонахождении, направлении и скорости машины исходят с периодичностью в несколько секунд, что позволяет искусственному интеллекту оперативно корректировать ситуацию, отображаемую на экранах.
Конкретный пример: если на дороге случилась авария, вследствие которой образовался затор, проезжающие водители вынуждены снижать скорость, чтобы объехать препятствие в порядке очереди. Система, получающая GPS-сигналы от автомобилистов, оказавшихся в этой пробке, «видит», что творится что-то неладное. Алгоритм анализирует данные, сравнивая текущие показатели с запрограммированными, и выставляет соответствующие «метки» — зеленые, желтые, красные или бордовые.
ТАЙНАЯ СЛЕЖКА ИЛИ ПАРАНОЙЯ
«Получается, что навигаторы постоянно за нами следят и знают обо всех наших поездках?» — спросите вы. Как утверждают, например, в компании «Яндекс», все данные, поступающие в систему с пользовательских устройств, обезличены, то есть, они не содержат никакой персональной информации о водителе или его автомобиле. Впрочем, иного ответа ожидать от разработчиков и не следовало: было бы странно, если бы сервисы признались в шпионаже.
Однако, вероятнее всего, так дела и обстоят, ведь навигаторы не просят вносить никаких личных сведений. Да, можно «забить» регистрационный знак и номер свидетельства о регистрации, чтобы оперативно получать информацию о новых штрафах ГИБДД, или авторизоваться в системе под своим именем, дабы сохранять нужные точки на карте. Но все это — дополнительные функции, пользоваться навигатором можно и анонимно.
ВОЕДИНО
Но вернемся к алгоритмам работы. Итак, GPS-приемники определяют координаторы, но проблема в том, что это далеко не всегда происходит корректно. Иногда системе может казаться, что автомобиль движется по тротуару, крыше ближайшего дома или соседней дороге. Бороться с этим помогает сопоставление полученных данных с электронной картой города (с разметкой и всеми объектами инфраструктуры), которая регулярно обновляется.
Агрегация — процесс объединения информации с девайсов пользователей — проходит каждые две минуты. Система собирает сведения со всех устройств в единую схему, благодаря чему мы и видим общую дорожную ситуацию. Стоит отметить, что камеры уличного видеонаблюдения и прочие датчики, необходимые, например, для работы «умных светофоров», в этом процессе не задействованы — только GPS-приемники.
Возникает логичный вопрос, а что если пользователь навигатора, скажем, по той или иной причине просто остановится — забежать в магазин или высадить пассажира? Неужто алгоритм сразу «окрасит» участок дороги с притормозившим водителем в красный цвет? Отнюдь — мимо ведь, скорее всего, будут проезжать другие автомобилисты с открытыми картами. Они-то и подскажут системе, что в действительности никаких проблем нет.
САДИСЬ, ДЕСЯТЬ!
В крупных городах, где пробки — обычное дело, предусмотрена и балльная оценка дорожной ситуации. Ее принцип работы построен на сравнении идеального времени преодоления маршрута (с учетом пустых улиц и без нарушений ПДД) и реального.
В зависимости от того, насколько велика эта разница, выводится то или иное значение, и для каждого населенного пункта оно свое. То есть, например, то, что для Москвы считается пятью баллами, для Санкт-Петербурга — уже шесть.
ВМЕСТЕ ТОЧНЕЕ
Поскольку навигационные системы ориентируются исключительно на данные, полученные с пользовательских устройств, корректность отображаемых цветовых схем напрямую зависит от количества водителей, использующих в эту минуту сервис. Чем их на дороге больше, тем выше вероятность того, что электронные карты показывают реальную информацию. И именно по этой причине лучше прибегать к популярным программам.
Добавим, что автомобилисты также могут дополнительно сообщать какую-либо полезную информацию навигаторам, чтобы система не вводила в заблуждение других водителей. Тот же «Яндекс» предусматривает добавление пользовательских меток — «юзеры» в ручном режиме предупреждают соседей по потоку о ДТП, дорожных работах или иных событиях, влияющих на скорость движения и время в пути.