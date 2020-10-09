Как навигаторы «видят» пробки и правда ли, что через них идет слежка за водителями

Первые автомобильные навигаторы, отдаленно напоминающие современные девайсы, появились лишь в конце 80-ых годов прошлого столетия. И разве могли мы тогда представить, что однажды строить маршруты научатся и мобильники, отправив на свалку истории бумажные карты. А если бы нам еще сказали, что смартфоны будут, помимо прочего, предупреждать об авариях, ремонтах дорог и пробках, то мы бы точно покрутили пальцем у виска.

Сегодня «умные» навигаторы, предоставляющие водителям массу полезных функций — неотъемлемая часть жизни. Но даже несмотря на широкое распространение самих девайсов и программ для мобильных телефонов, далеко не все автомобилисты знают, на каких принципах основана работа системы. Давайте в этом разберемся.