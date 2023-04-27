Как понять, что за вами следят и прослушивают в собственной машине

Установить «прослушку» в машине конкурента, супруга или подчиненного, труда «шпиону» не составит. Гаджеты а-ля GPS-приемника, трекера, мобильного телефона с SIM и даже видеорегистратора вмиг решат подобные цели. Причем засунуть «жучка» в салон автомобиля можно буквально за секунду, банально подложив его под кресло или бросив в багажный отсек. А вот найти «тайного свидетеля» окажется гораздо сложнее. Как же понять, что за вами следят или прослушивают в собственном авто?
Согласно профильной статистике, всевозможные «примочки» и микроскопические камеры чаще всего прячутся под рулевой колонкой, за зеркалом заднего вида, в обивке потолка и на стойках (как правило, задних), на которые водитель почти никогда не обращает внимания. Кроме того, шпионские штучки нередко подкидывают в прорезь между ручником и центральной консолью, а также под коврик грузового отделения.
После того, как ухудшились дела в бизнесе, а заодно и жена все чаще стала ловить вас на изменах, лучше осмотреть салон автомобиля, вооружившись фонариком. Впрочем, найдутся и профильные специалисты, готовые помочь «жертвам» несанкционированного наблюдения избавиться от слежки.
Правда, за удовольствие, как водится, нужно платить. За один метр использования детекторов, определяющих подобное оборудование, берут не менее 300 рублей. Некоторые владельцы таких сканеров предлагают обслужить всю машину за 5—6 тысяч «деревянных». Приедут, куда и когда скажете — объявлений об оказании услуг по «очищению» авто от «нечистой» в Сети более, чем предостаточно.
Возвращаясь же к пресловутой системе ЭРА-ГЛОНАСС стоит добавить, что программное обеспечение теоретически можно настроить и для слежения, и для прослушивания. Вот только практические цели у терминала SOS, как вы знаете, совсем другие.