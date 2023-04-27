Как понять, что за вами следят и прослушивают в собственной машине

Установить «прослушку» в машине конкурента, супруга или подчиненного, труда «шпиону» не составит. Гаджеты а-ля GPS-приемника, трекера, мобильного телефона с SIM и даже видеорегистратора вмиг решат подобные цели. Причем засунуть «жучка» в салон автомобиля можно буквально за секунду, банально подложив его под кресло или бросив в багажный отсек. А вот найти «тайного свидетеля» окажется гораздо сложнее. Как же понять, что за вами следят или прослушивают в собственном авто?

Согласно профильной статистике, всевозможные «примочки» и микроскопические камеры чаще всего прячутся под рулевой колонкой, за зеркалом заднего вида, в обивке потолка и на стойках (как правило, задних), на которые водитель почти никогда не обращает внимания. Кроме того, шпионские штучки нередко подкидывают в прорезь между ручником и центральной консолью, а также под коврик грузового отделения.