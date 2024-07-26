В России могут наладить производство индийских автомобилей

Сегодня российский рынок новых автомобилей, который лишился марок из Европы, Японии, США и прочих «недружественных» стран, предлагает покупателям только отечественные и китайские машины. Но в обозримом будущем у нас могут появиться и бренды из Индии — местные автопроизводители готовы к сотрудничеству.

Генеральный и главный исполнительный директор Федерации индийских экспортных организаций Аджай Сахай заявил ТАСС, что автостроители из Индии очень заинтересованы в российском рынке. Перспективу появления совместного предприятия по сборке автомобилей он назвал «абсолютно возможной». Но при этом сделал оговорку, что все, мол, будет зависеть от того, какие технологии позволят передавать в Россию держатели лицензий, использующихся в производстве индийских машин.

Отметим, что крупнейшие индийские автомобильные компании — например, Tata Motors, Mahindra, Maruti Suzuki — имеют в своей гамме как легковые, так и грузовые модели. И некоторые машины уже поставляются на отечественный рынок по каналам параллельного импорта (например, пятидверный Suzuki Jimny), хотя они не адаптированы под российские условия эксплуатации. Решить эту проблему могла бы локализация производства в нашей стране, и такой вопрос тоже обсуждается.