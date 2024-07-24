Навстречу серийному выпуску: чем могла запомниться Владимиру Путину LADA Aura

К серийному выпуску седана LADA Aura АВТОВАЗ приступит уже в сентябре. И в этот раз свое обещание наверняка сдержит, ведь машину уже не только удостоил внимания, но и похвалил после короткого тест-драйва лично Владимир Путин. Главе государства автомобиль понравился, что, впрочем не выглядит странно: приятное впечатление у него, напомним, вызвала в свое время и «Веста» — предшественница «Ауры». Но чем именно могла запомниться Президенту РФ поездка на грядущей новинке рынка, попытался понять «АвтоВзгляд».

— Хорошая машина, — оценил Путин модель, прокатившись за рулем седана по новому участку трассы М11. Правда, в случае с Vesta глава государства был более щедр на комплименты, назвав ее в 2015-ом «отличной» и «легкой в управлении». С другой стороны, его менее эмоциональная реакция в случае с Aura вполне объяснима.

Ведь тут, в сущности, речь идет про модификацию той самой «Весты». То есть все фишки-плюшки, которыми, по идее, наделена Aura, для машин бренда LADA не в диковинку. Что и дал понять лидер нации. При этом «Аура», которую уже называют и «бизнес-седаном», «для чиновников» и даже «роскошным лимузином», на самом деле — просто улучшенная версия Vesta с вариатором. Только удлиненная.

Да и планируемые масштабы ее серийного выпуска (до конца 2024-го с конвейера должны сойти 3000, а в год планируется производить от 5000 экземпляров) — пока не дают оснований видеть в ней массовый автомобиль, каковым однозначно стала Vesta. Собственно, на АВТОВАЗе и не скрывают, что основное предназначение новой модели — вовсе не массовые продажи.

Фото производителя.

Конечно, только в шутку можно ассоциировать Aura с действительно люксовыми седанами и лимузинами Aurus. Созвучие названий здесь не должно вводить в заблуждение: и по характеристикам, и по дизайну, и по цене «Аура» — это действительно «почти Vesta» с 1,8-литровым 16-клапанным бензиновым двигателем на 122 л.с. и передним приводом.

Но есть и существенные отличия, которые наводят на мысль, что Aura замышлялась именно как премиальная версия «Весты». Удлинив на 250 мм базу, чтобы дать больше пространства задним пассажирам, АВТОВАЗ наладил штамповку компонентов, соответствующих новым размерам — отличных от «вестовских» — дверей, крыши и пола. То есть эти элементы конструкции будут оригинальными, и на удлиненной части автомобиля потенциальный покупатель не найдет сварных швов.

Другой важный момент, на который обратили внимание не все. Мотор «Ауры» (откалиброванный, к слову, под стандарт «Евро 5») с крутящим моментом 170 ньютон-метров состыкован с разработанным ведущими китайскими производителями вариатором CVT18, который, в свою очередь, рассчитан на крутящий момент до 190 Н·м. То есть в таком сочетании «движок» гарантированно работает без перегрузок.

Фото Avtograd News

Внутренняя отделка Aura выглядит явно дороже, чем у Vesta. Обивка салона выполнена из натуральной белой кожи российского производства, применяемой в премиальных Aurus. Что сразу создает ощущение объемности внутреннего пространства. И простор на заднем диване сзади за счет удлинения салона усиливает это ощущение.

Интерьер дополняется приборной панелью из белого и серого пластика с мультимедийкой на 10 дюймов. Также в модели удлиннены нижние воздуховоды. Шумоизоляция улучшена в сравнении с Vesta и по полу, и по крыше. Кроме того, АВТОВАЗ планирует начать установку на «Ауру» систем стабилизации.

Неизвестно, станет ли новая машина «визитной карточкой» российского госсектора. Во всяком случае, Президенту России Aura, повторим, пришлась по вкусу, когда он сидел за ее рулем. Вероятно, остался бы доволен и в роли пассажира на заднем сиденье.

Фото: globallookpress.com

Очевидно также, что при соблюдении заявленных производителем стандартов и соответствии этой модели клиентским ожиданиям, она могла бы заинтересовать не только чиновников. Рассчитывают на это и в Тольятти: официальный представитель компании Сергей Ильинский заявил, в частности, что планируется выпускать упрощенный вариант «Ауры» для использования в качестве такси.

Другой вопрос — удастся ли наладить выпуск в объемах, гарантирующих окупаемость. Ведь госслужащих уже начали «пересаживать» на «Весту» (чей конвейер, как показала практика, чувствителен к санкциям).

При этом по цене LADA Vesta с вариатором сегодня доступны некоторые вполне привлекательные подержанные иномарки. А чтобы «Аура» утвердилась на рынке, удовлетворение Владимира Путина от езды на ней должны разделять тысячи новых владельцев ежегодно.