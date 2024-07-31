Новые ставки утильсбора обрушат не только авторынок, но и всю экономику страны

Так называемый утилизационный сбор на новые автомобили, о котором сегодня в России не говорит только ленивый, придумали, как ни странно, не мы. Но именно в нашей стране стараниями заинтересованных лиц его превратили в инструмент выжимания последних соков из населения. Причем, что любопытно, даже той его части, что никогда не сидела за рулем и не собирается садиться. Но обо всем по порядку.

Родившись на европейских просторах, утильсбор успешно добрался и до Азии, и даже переплыл океан. Правда, в заморских странах он практически не сказывается не цене новых транспортных средств, а в пресловутых США и вовсе не учитывается при формировании прайсов на них.

И только на наших просторах успешно пополняет госказну, попутно опустошая карманы граждан. И очередное повышение ставок пресловутого утильсбора, намеченного правительством страны на 1 октября этого года — очередное тому подтверждение. По мнению президента ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Алексея Подщеколдина, в результате этого, мягко говоря, несвоевременного решения средневзвешенная цена легкового авто разом вырастет с нынешних трех с небольшим миллионов рублей до четырех «лямов». И продажи просто встанут. А вслед за ними треснет и вся экономика державы.

Слушайте Ставки утильсбора снова повышают: что это означает для обычных водителей на Яндекс Музыке

— Вслед за резко подорожавшими транспортными средствами вырастут цен практически на все товары и услуги, — не скрывает своей озабоченности и глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов. — И мало того, что продолжит стареть автопарк страны, средний возраст которого уже перевалил за 15 лет, так еще и мощными лопухами расцветет серый рынок поддержанных и некачественных деталей, что напрямую будет влиять на аварийность, безопасность вождения и экологию. Да и в целом ожидающееся повышение утилизационного сбора на фоне сегодняшних потребностей и реальных возможностей российского авторынка может привести к серьезным социальным потрясениям...

При этом, что возмутительно, деньги, полученные государством в результате взимания этого «гуттаперчевого налога», идут куда угодно, но только не на утилизацию отживших свое автомобилей. А суммы в бюджет поступают немалые: по цене автоэксперта Александра Шумского, только в этом году в казну упадет не менее 1 трлн. рублей!

Впрочем, более подробно и об истории утильсбора, и о его сегодняшнем негативном влиянии на экономику России вы можете узнать из очередного выпуска подкаста портала «АвтоВзгляд», который найдете здесь.