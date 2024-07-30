АИ-95 на бирже дешевеет: что будет с ценами на АЗС

Несколько дней подряд на питерской бирже движется вниз индекс «девяносто пятого». Возникает вопрос: может ли это привести к снижению цен на российских заправках, где, как принято считать, топливо всегда только дорожает? И когда обозначенные в чеках суммы перестанут смущать автомобилистов «поползновениями» вверх? Ответы на эти и другие важные вопросы нашел портал «АвтоВзгляд».

Индекс Премиум-95 на Санкт-Петербургской Международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ), отражающий стоимость АИ-95 в европейской части России, снижается третью сессию подряд. Если 24 июля котировка достигла 75 296 рублей за тонну, то на следующий день уже 74 660 рублей за тонну, а в ходе торгов 29 июля оказалась на уровне 72 530 рублей за тонну. И это — после многодневного ралли, длившегося с 9 по 24 июля, по итогам которого «девяносто пятый» успел подорожать почти на 11%, едва не повторив исторический рекорд в 76 876 рублей за тонну, достигнутый 7 сентября 2023 года.

Такое резкое изменение ценовой динамики вызывает закономерный вопрос: приведет ли текущее снижение котировки АИ-95 на бирже к заметному удешевлению топлива в рознице?

Видимо, нет, если ориентироваться на расчеты, оказавшиеся, например, в распоряжении «Коммерсанта»: издание утверждает, что согласно этим данным, чистая маржа продаж «девяносто пятого» на заправках страны по состоянию на 19 июля оказалась вообще в «минусе», в отличие от АИ-92 и дизеля. Так что же, АЗС при нынешних ценах за литр все равно продают АИ-95 себе в убыток?

Фото: Global Look Press

Вне всяких сомнений, существует взаимосвязь между биржевой динамикой и розничными ценами на топливо, отмечает в комментарии порталу «АвтоВзгляд» доцент департамента экономической теории Финансового университета при Правительстве России Петр Арефьев. Поэтому изменение биржевых котировок действительно может сказываться на ценниках АЗС. Но надо понимать, что оно не происходит мгновенно: временной «лаг» может достигать месяца, а то и двух. Кроме того, если топливо на бирже, например, подешевело на 2,5%, это еще не значит, что операторы АЗС непременно снизят цены на аналогичную величину.

Действительно, на российских заправках удорожания или удешевления, аналогичного биржевому, не будет, соглашается президент Независимого топливного союза Павел Баженов. Более того, в России система регулирования розничного рынка топлива вообще работает иначе, уточняет он. По сути она держится на неформальной согласованности ценовой политики нефтяных компаний — а именно они владеют всеми сравнительно крупными сетями АЗС в России — с политикой федеральных властей. В результате топливо дорожает в пределах инфляции, и удается избежать резких скачков розничных цен.

Собственно, поэтому бессмысленно пытаться прогнозировать актуальные цены на АИ-95 в следующем месяце, уверен Баженов. Впрочем, как отмечает Арефьев, маловероятно, что розничные продавцы могут сознательно продавать себе в убыток. Но надо признать: рентабельность продаж «девяносто второго» на заправках в самом деле выше, нежели «девяносто пятого», уточняет эксперт.