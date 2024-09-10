«Соллерс» пополнит модельный ряд пикапами-гибридами

Компания «Соллерс» собирается наладить выпуск автомобилей с гибридной силовой установкой. В России простимулируют спрос на подобные модели со стороны правительства.

О планах «Соллерса» рассказал первый вице-премьер Денис Мантуров в рамках интервью газете «Ведомости». По мнению Мантурова, для нашей страны гибридная технология является более перспективной, чем полностью электрические моторы. Это особенно актуально для россиян, которые проживают вдали от мегаполисов.

Поддержку спроса на гибриды в России сформируют в ближайшее время, отметил Мантуров. Он добавил, что не верит в возвращение западных автопроизводителей в нашу страну, хотя у них есть опционы для этого.

Компании, которые пришли на смену покинувшим Россию зарубежным автоконцернам, предоставили возможность использовать их площадки на гораздо более комфортных условиях.

Напомним, в начале июля стало известно, когда на российском рынке появится Sollers ST8. Это второй пикап бренда в модельном ряду «Соллерса», автомобиль планируют выпускать в Ульяновске.