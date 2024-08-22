Не только для реднеков: экстремальный тест-драйв пикапа Dongfeng DF6

Вот уж никогда бы не подумал, что в жизни возникнет ситуация, когда мне понадобится пикап. Но как оказалось, ни один другой «работяга» с поставленной задачей попросту не справится! А предыстория такова: несколько лет назад мой хороший приятель отправился с квадроциклом в окрестности Геленджика, где высоко-высоко в горах благополучно сломался. В итоге «квадрик» откатил в кусты, завалил ветками и пешком спустился вниз. Эвакуировать аппарат в тот год не удалось, а потом на пару лет друг и вовсе забыл о своем транспорте. И вспомнил лишь, когда я ему между делом сказал, что собираюсь в отпуск на один из курортов Краснодарского края...

Лежать верх пузом на пляже — совсем не тот отдых, от которого получаю удовольствие, а потому на авантюру, связанную с эвакуацией мотовездехода с гор, согласился с превеликим удовольствием. Дело оставалось за малым — найти подходящее транспортное средство. В принципе, идея с пикапом в голову пришла сразу, потому как требовался автомобиль повышенной проходимости с вместительным кузовом.

Но, как оказалось, полноприводные грузовички пользуются хорошим спросом у автожурналистов и найти летом в тестовых парках автопроизводителей свободный пикап оказалось непросто. Лишь в представительстве Dongfeng каким-то чудом остался невостребованным DF6 с дизельным мотором. Вот на нем-то мы с приятелем и отправились в увлекательное путешествие.

ЯПОНА МАТЬ!

Несмотря на то, что в облике Dongfeng DF6 есть что-то от Land Cruiser 300 (в первую очередь — массивная хромированная радиаторная решетка), никаких родственных связей с Toyota у китайского бренда нет. Однако японское начало в этом автомобиле все же присутствует, ведь DF6 построен на платформе Nissan Navara, да и задумывался он, в общем и целом, как удешевленный клон культового внедорожника. Что ж, это уже внушает оптимизм, ведь «Навары» и сейчас славятся неплохой надежностью и отменной проходимостью.

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А вот что сразу расстроило в Dongfeng — так это цена. Даже в богатой комплектации Luxury автомобиль выглядит скромно, если не сказать — бедно. Вот если меня с завязанными глазами посадили в эту машину и, сняв «шторы», попросили определить, какого года выпуска автомобиль, я бы сказал, что начала нулевых.

Ну правда: никаких тебе интересных решений в интерьере, грубый пластик, кнопки управления взяты будто с разных марок и моделей. И на это, конечно, можно закрыть глаза, будь ценник на данный экземпляр не 3,5 «ляма», а существенно ниже. Напомним, что более «жирный» на опции и современный по дизайну JAC T9 продается примерно в ту же цену.

А ПАПА — ФРАНЦУЗ

Впрочем, надо понимать, что компания Dongfeng сделала ставку именно на качество и надежность машины, а не на бусы для аборигенов. Я в том смысле, что вложение денег в дизайнерские изыски и всевозможные ассистенты водителя случилось, скорее всего, за счет экономии на куда более фундаментальных вещах. Таких как, например, мотор или КП.

Вот, к примеру, на герое нашего сегодняшнего рассказа движок стоит не абы какой, а M9T (Renault 2.3 dCi). Мотор легендарный, при надлежащем обслуживании спокойно ходит полмиллиона км. Да, по ощущениям он вяленький, нет желаемой прыти, которой ожидаешь от 163 французских «скакунов», но когда вспоминаешь, что редкий современный супер-пупер турбомотор доезжает без капремонта до 100 000 километров, то к отсутствию желаемого отклика на педаль газа относишься с пониманием: тише едешь, дольше мотор прослужит.

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Да и к тому же на платной трассе М4 «Дон» каких-то выдающихся спортивных характеристик от пикапа не требовалось: занял полосу, врубил круиз-контроль по верхней нештрафуемой планке и едешь себе в удовольствие. Кстати, по расходу солярки наш герой не шибко прожорлив — около 8 л на сотню на трассе. Но кроме горючки в автомобиль надо заливать еще и «мочевину» (или, выражаясь красивым языком, AdBlue).

Я поначалу, грешным делом, подумал, что у авто бак с двумя горловинами для удобства заправки на колонках как слева, так и справа. Ан, нет — один лючок для ДТ, второй — для топливной присадки. Вообще, насколько я знаю, расход мочевины на дизелях не очень большой, а потому опустошенный почти до нуля бачок за 4000 км удивил.

НЕМЕЦКИЙ «АВТОМАТ» ДЛЯ «КИТАЙЦА»

Пару слов о «коробасе». На DF6 установлен не какой-нибудь «робот» собственной «поднебесной» разработки, не столь же сомнительного происхождения вариатор, а классический 8-ступенчатый «автомат» от немецкой компании ZF. Про надежность этого узла, полагаю, нет смысла долго рассказывать, ведь это своего рода автомат Калашникова, только в мире других «автоматов».

И особенно оценил адекватность работы узла в горах, когда приходилось карабкаться в крутые подъемы: он будто предугадывал, какую передачу надо включить и как долго на ней ехать, не обращая внимания на обороты движка.

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Теперь о подвеске. На бездорожье на малых скоростях вопросов к ее работе нет никаких — отличная энергоемкость, в меру жесткая, в меру мягкая, не впадает в раскачку. Однако при езде по асфальтированным поверхностям на скоростях ее поведение показалось странноватым.

Например, проезжаешь «лежачего полицейского» или попадаешь колесом в ямку, как тут же чувствуешь всем телом, как передок авто входит в резонанс. Неровность осталась позади, а ты метров 10-15 в руле ощущаешь езду по «стиральной доске».

А вот задняя подвеска, напротив — проявила себя с неожиданной для пикапа стороны. Кто эксплуатировал подобные грузовички, не понаслышке знает, как при езде порожняком задок подпрыгивает на неровностях. На Dongfeng же стоит усиленная 5-листовая рессора. При пустом кузове работают лишь четыре листа, а при загрузке в работу вступает пятый, благодаря чему уровень комфорта одинаков что с пустым, что с полным отсеком.

МЕСТА ХВАТИТ ВСЕМ

Водителю и пассажиру, сидящему в штурманском кресле DF6, грешно жаловаться на комфорт. Здесь и места для ног предостаточно, и кресла как из вип-зала кинотеатра, и локтями ни обо что не бьешься, и над головой пространства, что хоть в ковбойской шляпе сиди. А вот тем, кому достался билет на «галерку», можно посочувствовать.

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Расстояние между кромкой заднего дивана и передними сиденьям настолько маленькое, что сидеть можно лишь по диагонали. В общем, если бы мне предложили бесплатное место заднего пассажира в пикапе, клянусь, я лучше купил билет на борт российского лоукостера.

Но справедливости ради скажу, что это не проблема конкретного пикапа, а в целом в данном типе кузова пространство для позади сидящих ущербно. Исключение, пожалуй, только Dodge RAM, где в любой точке кабины места, как в 3 комнатной квартире с балконом.

ГРЕБИ ОТСЮДА

В ходе этого вояжа довелось испытать и вездеходные качества китайского грузовичка. Система полного привода part-time вопросов не вызвала. Гребет машина по грязюке — дай Бог каждому! Впрочем, от опции в виде принудительной блокировки хотя бы задних колес не отказался бы, потому как пикап без груза уж слишком легко срывается в пробуксовку. А еще, однозначно, переобул грузовичок в какие-нибудь «атэшные» шины, ибо штатные шоссейные «тапочки» слишком быстро «замыливаются» даже в небольших лужах.

Хотя, положа руку на сердце, на эту машину грех жаловаться, ведь до точки, где несколько лет покоился заваленный ветками квадроцикл, DF6 довез. На внедорожнике с прицепом сюда бы мы однозначно не заехали. Как и на среднестатистическом коммерческом моноприводном фургоне. Так что свои взгляды на пикапы, которые доселе считал абсолютно бессмысленными автомобилями, предназначенными исключительно для американских реднеков и боевиков-радикалов, в корне пересмотрел.