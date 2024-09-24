Стало известно, когда в продажу поступит семиместная версия LADA Largus

А буквально на днях вице-президент по продажам и маркетингу предприятия Дмитрий Костромин рассказал «Российской газете» об успехах проекта LADA Largus. По словам топ-менеджера, перенос производства с главного конвейера бренда в Ижевск прошел успешно:
— Выражаю слова благодарности команде, которая сделала невероятную работу по очень оперативному переносу и развертыванию выпуска модели в Ижевске. Также нужно сказать спасибо инжинирингу и закупкам — они по сей день трудятся по локализации и замене компонентной базы. Ведется глобальная работа. Уже выпущено более 10 тысяч машин, 3500 автомобилей уже продано...
Кроме того, г-н Костромин заявил, что уже в четвертом квартале этого года в продаже появится семиместная версия «Ларгуса».