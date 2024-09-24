Стало известно, когда в продажу поступит семиместная версия LADA Largus

Тольяттинский автогигант в последнее время откровенно радует своими успехами. Новости о доработке той или иной модели АВТОВАЗа появляются чуть ли не ежедневно. И это, не говоря уже о выходе на рынок полноценной, так сказать, «Весты» и скорого появления в дилерских центрах бренда «Ауры». А там уже и «Искра» на подходе.

А буквально на днях вице-президент по продажам и маркетингу предприятия Дмитрий Костромин рассказал «Российской газете» об успехах проекта LADA Largus. По словам топ-менеджера, перенос производства с главного конвейера бренда в Ижевск прошел успешно:

— Выражаю слова благодарности команде, которая сделала невероятную работу по очень оперативному переносу и развертыванию выпуска модели в Ижевске. Также нужно сказать спасибо инжинирингу и закупкам — они по сей день трудятся по локализации и замене компонентной базы. Ведется глобальная работа. Уже выпущено более 10 тысяч машин, 3500 автомобилей уже продано...

Кроме того, г-н Костромин заявил, что уже в четвертом квартале этого года в продаже появится семиместная версия «Ларгуса».