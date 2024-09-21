Минувшая неделя была полна новостей, но, увы, все больше негативного характера. И по ее итогам можно смело сказать, что автомобильная жизнь страны в очередной раз меняется не в лучшую для моторизованных россиян сторону. Впрочем, обо всем по порядку.

И главным событием последних дней стало, безусловно, утверждение правительством программы повышения ставок утилизационного сбора, первый этап которой стартует 1 октября этого года. Программа рассчитана на шесть лет и к моменту ее окончания в 2030-ом автомобили в стране будут стоить минимум в два раза дороже, чем сегодня. Однако самым зубодробительным станет именно начало: в этом году ставки утильсбора подпрыгнут сразу на 70-85 процентов, а потом будут ежегодно увеличиваться на 10-15% ежегодно.

Несколько успокаивает в этой ситуации одно: резко транспортные средства не подорожают. Во-первых, у дилеров накоплены приличные запасы машин, которые будут реализовываться без учета расходов производителей на новый утильсбр. Во-вторых, надо понимать, что если, к примеру, ставки «утиля» на ТС с движками объемом 1,5 л поднимется с 300 000 руб. до почти 560 000, то и прайсы на легковушки продавцы перепишут рано или поздно именно на эту разницу. Но, тем не менее, пусть и постепенно, но перепишут.

И надо сказать, уже делают это. В середине октября сразу пять брендов изменили ценники на свои изделия. Причем довольно круто. Так, Chery Tiggo 4 Pro в комплектации Family прибавила 10 тыс. рублей, а Style —15 тыс. Belgee X70 — 20 тыс. рублей. Geely Atlas Pro и седан Emgrand — те же 20 тыс. Кроссоверы GAC GS3 и GS8 «потяжелели» на 100-150 тыс. Прибавка к стоимости различных модификаций УАЗ «Профи» составила 50-149 тысяч. Подорожал и грузовичок Sollers Argo в исполнении 3,5Т — на 80 тыс. рублей. И толи, как говорится, еще будет.

Фото loballookpress.com

Свидетельством самому неприятному в этом смысле дальнейшему развитию событий стала появившаяся на днях информация, что в минувшем августе средневзвешенная цена новой легковушки в стране в первые за четыре последних месяца перевалила за отметку в 3 млн., составив 3,03 млн. «деревянных». И, повторимся, все это — исключительно благодаря непродуманному властями решения по повышению ставок пресловутого утильсбора — только начало марафона удорожания автомобилей в стране.

Который, кстати сказать, инициировал не кто-нибудь, а родимый АВТОВАЗ, проигрывающий конкурентам по всем статьям, кроме умения лоббировать свои интересы в высоких кабинетах. Тольяттинцам-то, напомним, утильсбор возвращается в стопроцентном размере, в отличие от нелокализованных автопроизводителей. И, по логике, в том числе и поэтому его продукция не должна дорожать. Однако под сурдинку всеобщего роста цен на новые машины, не воспользоваться моментом отечественный автогигант не может.

И вот уже заявляет о том, что грядущая новинка рынка — LADA Aura — даже в самых простых комплектациях обойдется потребителю более, чем 3 млн. рублей! Понятно, что за такие деньги растянутую Vesta вряд ли кто-то будет брать. Но тут на помощь автогиганту опять приходит административный ресурс: похоже, что на вазовский «премиум» пересадят исключительно чиновников, гарантировав сбыт.

Фото производителя.

— Мне довольно сложно представить, что этот доморощенный бизнес-седан может заинтересовать представителей того самого бизнеса и по качеству исполнения, и по опциям комфорта, — говорит главный редактор портала «АвтоВзгляд» Александр Ростарчук. — Многим деловым людям будет просто непрестижно ездить на автомобиле, который массово покупают простые смертные. Да и стоит модель возмутительно дорого.

И это при том, что на нашем рынке сейчас достаточно седанов D-cегмента, предлагающих куда больший и продвинутый опционал по вполне дружелюбным ценам. Это, скажем и Chery Arrizo 8, которую можно взять за 2 350 000 рублей, и Changan Lamore за 2 450 000, да, наконец Bestune B70 за 1 980 000. К тому же все эти «китайцы» очень недурны внешне. Иными словами, за те деньги, что хочет за свою новинку АВТОВАЗ, ее, на мой взгляд, станут добровольно-принудительно приобретать гаражи разных министерств, ведомств, местных органов власти.

Да и для такси рынок предлагает более бюджетные варианты: Changan Alsvin, например, за полтора миллиона, или Kaiyi E5 за два. Что же касается обычных автовладельцев, то они даже LADA Vesta в топовых комплектациях не берут, на что, кстати сказать, относительно недавно сетовали представители тольяттинского автогиганта...

Фото loballookpress.com

Ну и на этой сомнительной «автовазовской» ноте можно было бы и закончить обзор главных событий минувшей недели, окончательно испортив читателям портала «АвтоВзгляд» настроение. Однако в любой бочке дегтя все же должна быть хотя бы ложечка меда. И, как ни странно, она есть!

Правительство РФ, похоже, решило вопрос с беспроблемными поставками в страну как новых автомобилей, так и запчастей. Тут, напомним, беда в том, что из-за боязни вторичных санкций наши новые восточные партнеры стали массово отказываться от любых взаиморасчетов с российскими партнерами: китайские банки блокируют любые транзакции.

И если с поставками ТС дела пока хоть как-то идут, то вот с запчастями — полный швах. Как заявили в конце этой недели «Известиям» представители сразу нескольких сетей станций технического обслуживания, в РФ стало буквально нечем ремонтировать иномарки! В жутком дефиците «кузовщина», деталей для моторов люксовых автомобилей, трансмиссий и электроники. В итоге россияне вынуждены приобретать контрафактные и неоригинальные компоненты, что может привести к поломке транспортного средства. Так вот, повторим, скоро эта печальная тема может быть закрыта.

Фото loballookpress.com

«Ведомости» сообщили о краеугольном развороте в мире больших финансов: платежи за товары между Россией и Китаем пойдут в криптовалютах, а первые транш уже проведен. И решение об использование криптовалюты, появившееся в прессе, должно сказать читателю лишь об одном: договоренность достигнута давно, механизмы обкатаны, «цветочки» отцвели, пошли «ягодки».

Так что беспокоится автовладельцам — ручеек однажды проложит новое русло, если старое кто-то перегородил. Вопрос, скорее, в другом: как скажется переход на новый вид расчетов в итоговом ценообразовании? Пока крипта в полной мере легко конвертируемую валюту не заменила, в процессе участвуют некоторые частные биржи, которые частные только на первый взгляд, следовательно, можно творить любую дичь — слова никто не скажет.

Так что и криптовалюта с высокой долей вероятности — решение промежуточное, скорее, «дырозатыкательное», а не фундаментальное и постоянное. А вот о том, какое же будет постоянным, мы с высокой долей вероятности узнаем уже в октябре, после встречи членов БРИКС в Казани, где вопрос трансграничных вопросов наверняка обсудят на самом высоком уровне.