В России появится «злой» Tank 300

Tank 300 подготовят для серьезных поездок за пределами городской черты. Так называемая злая модификация автомобиля получит силовой обвес. Он подразумевает более защищенное днище, соответствующие пороги и бамперы. Крепление «запаски» будет оригинальным, поскольку «Тэнк» обзаведется АТ-колесами. Про лебедку и шноркель тоже не забудут.

Как сообщает ресурс Quto, новинку разрабатывает местный дистрибьютор марки. Все изменения, внесенные в конструкцию Tank 300, сертифицируют по всем правилам. Следовательно, будущим владельцам таких машин не придется беспокоиться по поводу тюнинга для офф-роуда.

Кстати, «злой» внедорожный пакет для Tank 300 можно будет заказать и для городской модификации City. У нее система 4х4 реализована вокруг многодисковой фрикционной муфты. Классические «трехсотые» располагают «парт-таймом», передний мост подключается жестко.

Напомним, что в конкурсе за звание лучшего внедорожника года Tank 300 заслужил симпатии водителей в классе среднеразмерных «проходимцев». А его старший брат Tank 500 стал победителем в категории полноразмерных.