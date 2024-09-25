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В России появится «злой» Tank 300

Внедорожные возможности «китайца» впечатляют

Tank 300 подготовят для серьезных поездок за пределами городской черты. Так называемая злая модификация автомобиля получит силовой обвес. Он подразумевает более защищенное днище, соответствующие пороги и бамперы. Крепление «запаски» будет оригинальным, поскольку «Тэнк» обзаведется АТ-колесами. Про лебедку и шноркель тоже не забудут.

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Автор
Анатолий Белецкий

Изображение В России появится «злой» Tank 300

Как сообщает ресурс Quto, новинку разрабатывает местный дистрибьютор марки. Все изменения, внесенные в конструкцию Tank 300, сертифицируют по всем правилам. Следовательно, будущим владельцам таких машин не придется беспокоиться по поводу тюнинга для офф-роуда.

Кстати, «злой» внедорожный пакет для Tank 300 можно будет заказать и для городской модификации City. У нее система 4х4 реализована вокруг многодисковой фрикционной муфты. Классические «трехсотые» располагают «парт-таймом», передний мост подключается жестко.

Напомним, что в конкурсе за звание лучшего внедорожника года Tank 300 заслужил симпатии водителей в классе среднеразмерных «проходимцев». А его старший брат Tank 500 стал победителем в категории полноразмерных.

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