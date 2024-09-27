«Бомба» от АВТОВАЗа: тольяттинский кроссовер выйдет на рынок в 2026 году

«Нива» в разных ипостасях, Xray: вот и все, что смог за долгие годы предложить моторизованным россиянам АВТОВАЗ в сегменте внедорожников и кроссоверов. И хотя несколько лет назад автозавод заявил, что готовится к выпуску абсолютно свежего «паркетника», дело, как стало казаться потенциальным клиентам, с места не двигалось. Однако, как стало известно на днях, работа над грядущей новинкой рынка идет.

Правда, давно обещанный АВТОВАЗом SUV, старт продаж которого изначально был намечен на 2025-ый год, увидит свет чуть позже — в 2026-ом. Об этом «Российской газете» сообщил вице-президент по продажам и маркетингу АО «АВТОВАЗ». В частности, топ-менеджер заявил, что «дизайн кроссовера уже утвержден». И хотя г-н Костромин не раскрыл деталей проекта, но пообещал, что «это будет бомба»:

— Мы точно удивим вас тем, как выглядит автомобиль. Он максимально актуален. Компания должна предложить рынку продукт, который отличается от классического вазовского. Если честно, то хотелось бы уже завтра запустить его в серию. Уверен, что сразу бы «откусили» у «китайцев» долю рынка...

И в это амбициозное заявление очень хочется верить. Однако многие автоэксперты сомневаются, что автомобиль, который, как уже сообщалось, будет построен на платформе LADA Vesta, ждет рыночный успех. С другой стороны, тольяттинцы наверняка предложат «вкусные» цены, чего априори не смогут сделать наши новые восточные партнеры. Впрочем, поживем — увидим...