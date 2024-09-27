В России попытались управлять «Газелью» силой мысли

Эксперимент по управлению беспилотной версией «Газель NEXT» провели инженеры Ульяновского государственного технического университета (УлГТУ) совместно со специалистами биотех-лаборатории Neiry. Ученые представили уникальное решение, которое позволяет контролировать машину без рук. О массовом производстве устройства речь пока не идет.

Данные электроэнцефалограммы человеческого мозга фиксирует нейроинтерфейс. Он позволяет определить состояние водителя, в том числе уровень внимательности, стресса или усталости, сообщает РИА Новости.

В ходе эксперимента нейроинтерфейс подключили к компьютеру, а компьютер — к «Газель Next». Так появилась логика управления автомобилем, позволяющая изменять его скорость движения, поворачивать колеса или применять экстренное торможение.

Скорость автомобиля растет, если водитель сконцентрирован на дороге. Если электроника понимает, что он отвлекся или устал, движение транспорта замедляется. Система аварийной остановки должна сработать, если водитель уснул.

Напомним, что «Газель» недавно разменяла «тридцатник». Автомобиль, вывезший страну из кризиса 90-х, справил юбилей в июле.