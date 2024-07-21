Наше все: уже ставшая легендарной «Газель» разменяла «тридцатник»

Отечественный автопром всегда было и, увы, есть за что ругать. Причем нередко — последними словами. Но вот «наезжать» на «Горьковский автомобильный завод», несмотря и на имеющиеся в его биографии «косяки», почему-то не хочется от слова «совсем». Хотя бы потому, что именно его изделие, известное всей стране как «Газель», буквально вывезло всю страну из глубокого постсоветского кризиса, поставив на ноги не только малый и средний бизнес, но и оказав значительную поддержку «крупняку».

Старшее поколение россиян отлично помнит ту глубокую лужу, в которую с головой ухнула вся экономика СССР после развала великой державы. Не стал исключением и логистический сегмент, особенно для только-только зарождающегося в стране частного предпринимательства.

Увы, но в Советском Союзе просто не имелось производства небольших развозных грузовичков. А на покупку крупно- и среднетоннажной техники и ее эксплуатации у начинающих бизнесменов денег просто не было. Как, впрочем, и потребности в ней.

И ГАЗ, учитывая его компетенции и производственную базу, сумел стать той палочкой-выручалочкой, относительно быстро наладив выпуск и практически полностью обеспечив потребности рынка в легких коммерческих автомобилях. Случилось это в июле 1994 года, когда с заводского конвейера сошла первая серийная «Газель».

Фото производителя.

И сегодня по нашим дорогам бегает более 2 млн. его «Газелей», что, на секундочку, составляет 60% этого сегмента. Секрет успеха модели: доступная цена, неприхотливость в эксплуатации, ремонтопригодность. И, разумеется, универсальность: многочисленный ипостаси «Газели» позволяют использовать автомобиль практически в любых сферах.

— У семейства «Газелей» (NN, NEXT, City, «Бизнес») сегодня нет равных в своем сегменте по количеству модификаций и вариантов спецтехники, — напоминает пресс-служба производителя, — среди которых — грузовые и грузопассажирские модели, цельнометаллические фургоны и комби, микроавтобусы с разным количеством мест, хлебные, промтоварные и изотермические фургоны, европлатформы, машины скорой помощи и школьные автобусы.

«Газели», единственные среди представленных на российском рынке легких коммерческих автомобилей, сегодня серийно производятся с пятью типами силовых агрегатов: бензиновым, дизельным, электрическим и двумя вариантами газобензиновых (использующих сжатый природный газ или сжиженный нефтяной газ)...

И добавить к этому можно только одно: так держать и — с юбилеем!