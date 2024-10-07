Большие проблемы «матовых» автомобилей, о которых не принято рассказывать

«Матовые» автомобили вновь входят в моду: в «антиблеск» сначала начали красить внедорожники, покрывая кузова различными «рапторами», но потом общий тренд подхватили и автопроизводители — оперативные ребята! — которые представили в России сразу несколько моделей, выкрашенных «модной» краской. Однако приобретение такой машины погружает водителя в череду трат и отчаянных, вплоть до полного перекраса, решений. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Еще Mercedes-Benz (помните, был такой довольно популярный в РФ автомобильный бренд из Германии) выделял свои «спортивные модификации» матовым цветом. Баварские машиностроители, те, что с «вентилятором» во всех местах своих ТС, тоже периодически выкатывали матовые машины. Вот и китайцы, активно стимулируя спрос, представили несколько авто, уже на заводе выкрашенных в «антиглянец».

Смотрится богато, не поспоришь, из потока выделяется и внимание привлекает, но есть у такой покраски сразу несколько крайне неприятных особенностей, о которых не узнаешь, пока не попробуешь. Начать стоит с того, что летом матовый автомобиль нагревается в разы быстрее глянцевого: краска не отражает солнечные лучи, поэтому салон превращается в духовку за считанные минуты. К рулю не прикоснуться, пока не выхолодишь!

Короче говоря, подобные новинки «поднебесного» автопрома дали возможность провести локальный эксперимент: эффект сногсшибательный, неожиданный и не самый приятный. Впрочем, на фоне другой особенности — скорее терпимый, чем совсем уж отталкивающий.

Фото производителя.

Дело в том, что матовая окраска автомобиля не подразумевает нанесение лака. Если же его нанести, то весь эффект будет потерян, а сама краска станет смотреться посредственно и кустарно. Так что на «матавто» лака нет. Но нет и дополнительной защиты ЛКП, которую он несет.

В результате даже тривиальная поездка на юг, где мухи, мелкие камушки, песок и прочие особенности русской дороги летят с удвоенной — спасибо, скоростная автомагистраль — скоростью, приносит целый ворох крайне неприятных последствий: царапин. Полировать, как вы понимаете, бессмысленно, лака-то нет, не краску же снимать миллиметр за миллиметром.

Наклеить пленку — тоже сомнительное решение, поскольку держаться она будет плохо, а выглядеть — уродливо. В итоге получаем сотни мелких и не очень царапин, портящих внешний вид машины. А избавиться от них можно исключительно методом полного перекраса детали. Любой детейлинг, если там работает честный специалист, скажет, что локальный ремонт будет заметен.

В автосалоне об этой интимной подробности не расскажут, конечно. Так что автолюбителю, выбирающему себе новое транспортное средство, следует такие моменты просто знать: матовый — красивый, спору нет, но жаркий и крайне неизносостойкий. Готовы? Тогда берите без сомнения — внимание в потоке гарантировано.