Разные колеса: стоит ли ставить на машину более крупные диски и покрышки

В каких случаях можно ездить на колесах других радиусов? Что будет, если поставить колеса побольше, чтобы авто выглядело круче? Чем рискует обернуться такой «тюнинг»? На все эти вопросы портал «АвтоВзгляд» получил ответы экспертов.

Большинство популярных в России «легковушек» оснащены колесами с посадочными диаметрами 15 и 16 дюймов. На некоторых авто встречаются более дорогие варианты диаметром 17-18 дюймов. Понятно, что установка колес покрупнее воспринимается как возможность повлиять на экстерьер машины, улучшить вид автомобиля, сделать его визуально респектабельнее.

А для этого необходимо изменить посадочный диаметр и профиль шин. Но прежде, чем «наращивать» размеры, надо продумать все вероятные последствия этого мероприятия, предупреждают эксперты.

Ведь эта операция неизбежно повлечет за собой изменение ездовых характеристик авто. Кроме того, следует помнить: размерность диска зависит от тормозных элементов конкретной машины. Например, 15- или 16-дюймовые могут не «встать», если производителем не предусмотрен больший посадочный диаметр. Помешают тормозные суппорты, поворотный кулак и крепление стойки, напоминают опытные технари.

Фото globallookpress.com

Кто-то, быть может, возразит: на больших колесах автомобиль станет более устойчивым за счет смещения центра тяжести, будет вести себя увереннее при маневрах. И все же колеса меньшего диаметра обеспечивают более простое управление машиной. Руль попросту более информативен, в первую очередь — на заснеженной дороге. Широкие покрышки — обычно с низким профилем — не обеспечат хорошую управляемость на «зимней каше».

К тому же, на нештатных больших дисках увеличивается расход топлива, детали подвески преждевременно изнашиваются, увеличивается время разгона и торможения, наступает ранний износ тормозных механизмов. А свободного места в арках будет гораздо меньше, чем в случае с шинами узкого профиля. При движении по дорогам с некачественным покрытием на больших колесах этот фактор будет добавлять неудобств.

Впрочем, некоторые эксперты утверждают, что слишком маленькие колеса — «тринадцатого» радиуса — тоже не лучший вариант, поскольку могут негативно повлиять на управляемость машиной на высоких скоростях.

Большинство автовладельцев, по наблюдениям экспертов, обычно переходят с 14-15 дисков на размеры 16, 17 и даже18 дюймов и низкопрофильную «резину». При этом чаще всего выбирают наиболее бюджетные варианты, нередко — «дубовые» китайские.

Фото globallookpress.com

Результат — дополнительное снижение плавности хода и нагрузка на подвеску. Специалисты констатируют: лучше всего все-таки ездить на автомобиле со штатным размером колес, рекомендованным производителем. Но если все же возникло непреодолимое желание сделать все по-своему, то надо быть готовым к обязательным издержкам