На АВТОВАЗе задумались о спортивных версиях LADA Iskra

Для производства LADA Iskra уже готовят площадку, начинаются работы по настройке сборочной линии. Чтобы гарантировать качество, автомобиль не будут выпускать в быстром темпе, ускорение ожидается со временем. То же самое касается опций. До конца года сборка пройдет в тестовом режиме.

В беседе с «Российской газетой» новые подробности о проекте LADA Iskra рассказал вице-президент АВТОВАЗа по продажам и маркетингу Дмитрий Костромин. По его словам, спортивные версии «Искры» отложили на будущее. Представитель тольяттинского автогиганта выразил уверенность в том, что LADA Iskra станет бестселлером. Прайс новинки будет где-то между другими вазовскими моделями — «Вестой» и «Грантой», отметил Костромин.

LADA Iskra планируют оснащать двумя версиями 1,6-литрового мотора. Отдача составит 90, либо 106 л.с. В первом случае переключением передач будет заведовать пятиступенчатая «механика», во втором — тоже «механика», но уже на шесть ступеней, либо вариатор.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что названы сроки начала продаж LADA Iskra. Напомним, ее премьера прошла летом в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024).