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На АВТОВАЗе задумались о спортивных версиях LADA Iskra

На базе новинки могут появиться нишевые модели

Для производства LADA Iskra уже готовят площадку, начинаются работы по настройке сборочной линии. Чтобы гарантировать качество, автомобиль не будут выпускать в быстром темпе, ускорение ожидается со временем. То же самое касается опций. До конца года сборка пройдет в тестовом режиме.

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Автор
Анатолий Белецкий

Изображение На АВТОВАЗе задумались о спортивных версиях LADA Iskra

В беседе с «Российской газетой» новые подробности о проекте LADA Iskra рассказал вице-президент АВТОВАЗа по продажам и маркетингу Дмитрий Костромин. По его словам, спортивные версии «Искры» отложили на будущее. Представитель тольяттинского автогиганта выразил уверенность в том, что LADA Iskra станет бестселлером. Прайс новинки будет где-то между другими вазовскими моделями — «Вестой» и «Грантой», отметил Костромин.

LADA Iskra планируют оснащать двумя версиями 1,6-литрового мотора. Отдача составит 90, либо 106 л.с. В первом случае переключением передач будет заведовать пятиступенчатая «механика», во втором — тоже «механика», но уже на шесть ступеней, либо вариатор.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что названы сроки начала продаж LADA Iskra. Напомним, ее премьера прошла летом в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024).

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