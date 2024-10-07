Названы сроки начала продаж LADA Iskra

Одна из новейших моделей тольяттинского автогиганта LADA Iskra должна выйти на рынок в марте 2025 года. Ее массовую сборку на АВТОВАЗе обещали запустить в феврале. Завод будет создавать запас товарных машин как минимум месяц.

О сроках появления «Искры» в продаже сообщил паблик RCI News, сссылаясь на собственные источники. Покупателям предложат три варианта исполнения автомобиля. В семейство LADA Iskra войдут седан, универсал и вседорожная версия последнего.

Наиболее дешевые «Искры» получат под капот 1,6-литровый силовой агрегат, выдающий 90 сил. Он будет работать в паре с «механикой» на пять ступеней. Модификации подороже оснастят 106-сильным «атмосферником», который сочетается с бесступенчатой трансмиссией и новой шестиступенчатой механической КП.

Стоимость LADA Iskra, предположительно, составит 1,1-1,4 млн рублей. Она уже встала на конвейер в середине августа — в Тольятти активно готовятся к серийному производству. На АВТОВАЗе собрали три седана еще перед корпоративным отпуском предприятия. В начале сентября завод приступил к тестовому выпуску Cross-версий.