Названа дата дебюта новейшего кроссовера АВТОВАЗа

Перспективный кроссовер отечественного бренда LADA, который построят на платформе флагманской «Весты», уже получил утвержденное название, дизайн и характеристики. Кодовое имя новинки — B-Plus Cross. Судя по всему, оно скрывает габариты, которые будут примерно совпадать с размерами донорского автомобиля, относящегося к сегменту B+.

Президент АВТОВАЗа Максим Соколов раскрыл новые подробности о кроссовере «Лады» в ходе интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия-24». По словам Соколова, премьера новейшего SUV от тольяттинского автогиганта, очевидно, состоится в рамках следующего международного экономического форума в Санкт-Петербурге (ПМЭФ). Это ежегодное мероприятие, которое обычно проводят в нашей стране в начале лета. Кстати, в этом году там была представлена другая российская новинка — LADA Iskra.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, когда новейший кроссовер АВТОВАЗа появится на рынке. Работа над грядущей новинкой идет полным ходом. В Тольятти заявили, что ее дизайн ни много ни мало является «бомбой».