Путин запустил серийное производство бизнес-седана LADA Aura

Для «Лады» Aura является моделью нового класса, получившей сплав габаритов и вместительности сегментов С и D. В первую очередь, «Аура» ориентирована на пассажиров, их статус и комфорт. Расстояние от переднего ряда сидений до заднего составляет 1060 мм. Это лучший показатель пространства для ног среди одноклассников. Удобство посадки и высадки обеспечивает высота и ширина проема задней двери. Будущие владельцы и пассажиры могут рассчитывать на усиленную звукоизоляцию и особые настройки подвески.
«Ауру» разрабатывали с учетом наших климатических особенностей, поэтому ее дорожный просвет достигает 176 мм. Производители предусмотрели обогрев ветрового стекла, форсунок омывателя, руля и всех сидений. Под капот установлен 122-сильный силовой агрегат объемом 1,8 л, переключением передач заведует автоматическая трансмиссия. В дорогих комплектациях на отделку салона пошла натуральная кожа. По цветам можно выбирать между светло-серой и черной отделкой.
В свою очередь, глава АВТОВАЗа Максим Соколов отметил, что по многим параметрам LADA Aura лучше конкурентов. Она подойдет и для государственных структур, и для корпоративных парков, и для такси, не говоря уже о частных покупателях.
Как сообщал портал «АвтоВзгляд», конкурентом LADA Aura на АВТОВАЗе считают не Toyota Camry, а Hongqi H5. В Тольятти заявили, что отечественный бизнес-седан является имиджевым проектом.