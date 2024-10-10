Путин запустил серийное производство бизнес-седана LADA Aura

В Тольятти стартовало промышленное производство LADA Aura. В момент запуска российский лидер Владимир Путин находился на видеоконференции с АВТОВАЗом. По его словам, «Аура» получила достаточно мощный мотор, хорошо управляется и является современным и удобным автомобилем. Начальная цена стретч-седана составит 2,6 млн рублей.

Для «Лады» Aura является моделью нового класса, получившей сплав габаритов и вместительности сегментов С и D. В первую очередь, «Аура» ориентирована на пассажиров, их статус и комфорт. Расстояние от переднего ряда сидений до заднего составляет 1060 мм. Это лучший показатель пространства для ног среди одноклассников. Удобство посадки и высадки обеспечивает высота и ширина проема задней двери. Будущие владельцы и пассажиры могут рассчитывать на усиленную звукоизоляцию и особые настройки подвески.

«Ауру» разрабатывали с учетом наших климатических особенностей, поэтому ее дорожный просвет достигает 176 мм. Производители предусмотрели обогрев ветрового стекла, форсунок омывателя, руля и всех сидений. Под капот установлен 122-сильный силовой агрегат объемом 1,8 л, переключением передач заведует автоматическая трансмиссия. В дорогих комплектациях на отделку салона пошла натуральная кожа. По цветам можно выбирать между светло-серой и черной отделкой.

В свою очередь, глава АВТОВАЗа Максим Соколов отметил, что по многим параметрам LADA Aura лучше конкурентов. Она подойдет и для государственных структур, и для корпоративных парков, и для такси, не говоря уже о частных покупателях.

Как сообщал портал «АвтоВзгляд», конкурентом LADA Aura на АВТОВАЗе считают не Toyota Camry, а Hongqi H5. В Тольятти заявили, что отечественный бизнес-седан является имиджевым проектом.