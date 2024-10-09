АВТОВАЗ: конкурентом LADA Aura будет не Toyota Camry, а Hongqi H5

LADA Aura позволит тольяттинскому автогиганту выйти в новый для него класс. Одно из главных преимуществ новинки — увеличенное пространство для ног пассажиров заднего ряда сидений. Изначально «Ауру» сравнивали с японской легендой «Камри», но теперь все изменилось.

В беседе с «Российской газетой» о важности проекта LADA Aura рассказал вице-президент АВТОВАЗа по продажам Дмитрий Костромин. По его словам, изначально эта модель создавалась для госсслужащих и таксистов, но теперь к ней проявили интерес и частные клиенты. Это универсальный автомобиль, подчеркнул Костромин.

Сейчас на АВТОВАЗе трудятся над тем, чтобы в полной мере осуществить пожелания клиентов, которые брали «Ауру» на тест-драйв. В 2025 году для нее появятся новые варианты задних сидений, в том числе с электроприводом.

Минимальная стоимость LADA Aura составит 2,6 млн рублей. Ранее мы сообщали, что уже начались закупки этого автомобиля для чиновников. Процесс курирует Управление делами Президента России.

Продажи Hongqi H5 стартовали в нашей стране в конце июля 2023 года. Портал «АвтоВзгляд» провел тест-драйв люксового седана из Поднебесной, оценив это транспортное средство для бюрократа 80-го уровня.