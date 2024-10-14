АВТОВАЗ допустил появление нового мотора у LADA Aura

Представители тольяттинского автогиганта задумались о новой силовой установке для новейшего премиального бизнес-седана LADA Aura. Заявлено, что речь идет о том же самом 1,8-литровом двигателе следующей генерации, в остальном перспективы пока туманны.

Кроме того, неясно как появление более сильного мотора переживет нынешний китайский вариатор, который менять не станут. Эксперты утверждают, что бесступенчатая трансмиссия сможет переварить только шестипроцентную прибавку мощности. То есть, если мотору «Ауры» и добавят лошадиных сил, то немного.

В дальнейшем ежегодный объем выпуска LADA Aura должен составить 5000 машин. До конца текущего года в Тольятти планируют собрать 2,9 тыс. стретч-седанов. Первоначальная информация про 1,5 тыс. экземпляров, которую распространил пресс-офис губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева, оказалась неверной.

Напомним, ранее АВТОВАЗ объявил дату начала продаж LADA Aura. В минимальной комплектации ее оценили в 2,6 млн рублей. Отечественная новика поборется за место под солнцем с премиальным «китайцем» Hongqi H5 и ушедшими с рынка Audi A6 L, Mercedes E-класса и BMW 5-й серии.