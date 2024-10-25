Плюсы и минусы: что даст LADA Granta замена АКП на вариатор

Недавнее заявление АВТОВАЗа о том, что LADA Granta в 2026 году получит вместо «автомата» вариатор, моторизованных россиян и не обрадовала, и не расстроила. И то сказать: для большинства из них не так уж и важно, какой тип автоматической трансмиссии использует производитель в своей самой бюджетной модели. Главное, что ее не лишают «двухпедальной» версии. Тем не менее, портал «АвтоВзгляд» уточнил у экспертов, как преимущества и недостатки сулит «Гранте» эта замена и почему тольяттинцам не удалось сохранить «Гранту» с «честной» АКП, хотя в России имеются подходящие разработки.

Итак, через год-полтора из списка оснащения LADA Granta уйдет «автомат» от японской Jatco, уступив место вариатору китайского происхождения. Причина этой «рокировки» проста и понятна: после бегства из России в 2022 году альянса Renault-Nissan поставки агрегатов прекратились, а накопленные запасы закончатся до конца нынешнего года. «Импортозаместить» узел АВТОВАЗ не смог, зато подружился с производителем «коробок» из КНР — компанией WanLiYan.

Ее КП довольно удачно встали на Vesta с Aura, и вот теперь на очереди Granta. Вариатор последней, правда, будет отличаться от старших «сестер» и из-за конструктивных «грантовских» особенностей, поэтому пока не совсем понятно, что выиграет или потеряет «народная» машина, получив «обновку». Вдруг, она станет менее надежной или чрезмерно дорогой, а значит — не такой привлекательной для покупателя? Может, стоит найти для «Гранты» другой классический «автомат»?

— Вообще, нынешняя Lada Granta с АКП однозначно относится к бюджетному сегменту, — замечает генеральный директор компании «БериАвто» Ислам Альсултанов. Стоимость модели в базовой комплектации для потребителя — около 1,3 млн. рублей. И заметного снижения цены после смены трансмиссии ждать не стоит. Скорее — наоборот: «народный» автомобиль по «народной» цене, скорее всего, будет дорожать в обозримой перспективе. Что, впрочем, неудивительно, учитывая общую инфляцию, стоимость кредитования и увеличение ставок утильсбора...

Фото globallookpress.com

Тут, кстати, стоит заметить, что декларируемые производителем цены на популярные отечественные легковушки зачастую не совпадают с реальными. Внимательные посетители автосалонов, предлагающих самые «ходовые» российские модели, в курсе, что актуальные прайсы на ту же «Гранту» не первый месяц отличаются от картинки, нарисованной на сайте завода.

Например, наиболее дешевой комплектации давно нет в наличии. Для потенциальных покупателей цена, которую обозначает глава «Бери Авто», выглядит более реалистичной, но и она далеко не окончательная, учитывая возможную стоимость кредита.

— А вот окажет ли появление китайского вариатора на «Гранте» отдельное влияние на ее прайсы, сейчас трудно утверждать, — замечает по этому поводу глава «Союза автомобильных дилеров России» Вячеслав Жигалов. — Что же касается чисто технической стороны вопроса, то авто с вариатором обычно обладают более плавным ходом, в том числе при ускорении, благодаря отсутствию перехода со ступени на ступень.

Также они порой более эффективны по сравнению с АКП в смысле расхода топлива. В плане же надежности оба агрегата наделены своими «болезнями». И тот, и другой способны доставить хлопот при обслуживании, особенно — при пробегах за 150 тыс. км. Но классический «автомат «все же считается более надежным решением. Да и стоимость обслуживания вариаторов обычно выше, — замечает эксперт.

Между тем, как уже писал портал «АвтоВзгляд», в нашей стране существуют собственные автоматические трансмиссии (таковые, например, имеются у ФГУП «НАМИ» и у «Московского центра автоматических трансмиссий» (МЦАТ), и их использование тем же АВТОВАЗом помогло бы ему, как минимум, сдерживать цены на свои изделия. Но, к сожалению, они не запущены в промышленное производство, поскольку, по мнению руководителя МЦАТ Сергея Антонова, в России отсутствуют мощности для выпуска этих агрегатов.

— А вот почему отсутствуют — вопрос риторический, — разводит руки г-н Жигалов.