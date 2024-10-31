АВТОВАЗ планирует внедрить автопилот в автомобили LADA после 2030-го

Сейчас специалистам Тольяттинского автогиганта уже все понятно по электронной начинке автомобилей LADA c автопилотом. Однако суровый российский климат накладывает свои коррективы. Разработчикам придется подумать над тем, как научить свою версию системы видеть дорожную разметку, в том числе зимой. Кроме того, нужно техническое решение, которое позволит электронике адекватно работать в случае непредвиденных ситуаций на дороге.

Пока есть две проблемы

О ходе разработки отечественного автопилота для моделей АВТОВАЗа рассказал руководитель по научно-исследовательской работе компании Константин Котляров. Он поделился подробностями на научно-производственном форуме «Золотая долина» в Новосибирске, сообщает ТАСС.

По словам Котлярова, обычный водитель принимает решения спонтанно, а программисту нужно прописать для автопилота готовые варианты, опираясь на что-то. В будущем проблема должна решиться, хотя сегодня это тормозит весь мир, уточнил специалист АВТОВАЗа.

Ранее портал «АвтоВзгляд» писал, что АВТОВАЗ планирует создать собственную цифровую экосистему. В Тольятти хотят «вооружить» автомобили LADA искусственным интеллектом.