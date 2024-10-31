АВТОВАЗ планирует внедрить автопилот в автомобили LADA после 2030-го

О ходе разработки отечественного автопилота для моделей АВТОВАЗа рассказал руководитель по научно-исследовательской работе компании Константин Котляров. Он поделился подробностями на научно-производственном форуме «Золотая долина» в Новосибирске, сообщает ТАСС.
По словам Котлярова, обычный водитель принимает решения спонтанно, а программисту нужно прописать для автопилота готовые варианты, опираясь на что-то. В будущем проблема должна решиться, хотя сегодня это тормозит весь мир, уточнил специалист АВТОВАЗа.
Ранее портал «АвтоВзгляд» писал, что АВТОВАЗ планирует создать собственную цифровую экосистему. В Тольятти хотят «вооружить» автомобили LADA искусственным интеллектом.